AAA Guerra de Titanes 2025: Rey Mysterio y Rey Fénix vencieron a Dominik Mysterio y El Grande Americano

Esta noche, en la séptima lucha del evento premium AAA Guerra de Titanes 2025, presentada por AAA y WWE, vimos cómo El Grande Americano y el Megacampeón AAA y Campeón Intercontinental WWE, Dominik Mysterio, ahora conocidos como Los Gringos Locos 2.0, se enfrentaron a Rey Fénix y la leyenda Rey Mysterio, quien reemplazó a Penta, quien no pudo acompañar a su hermano por una lesión.

La campana sonó y Rey Fénix con torniquete al brazo de El Grande Americano, rápidamente lo puso en tirabuzón, aunque El Grande con rodada a espaldas logró sorprender, pero la cuenta llegó solo a uno.

► Así fue la gran lucha estelar de AAA Guerra de Titanes 2025

Fénix mandó a volar al Grande Americano con una corbata y este reaccionó de la misma forma. Dominik recibió cánticos de «¡Eeeh! ¡Puto!», de parte de los fans porque se bajó del ring y no quiso enfrentar en ese momento a su padre, Rey Mysterio.

Dom se metió al ring, amagó con golpear a Rey, pero dio relevo a El Grande Americano. Dom se burló de los fans con un corte de mangas. Rey y Grande Americano continuaron la contienda, los fans se emocionaron.

Con una corbata, Rey mandó a volar al Grande y le dio relevo a Fénix. Juntos l oacabaron a punta de patadas giratorias. Mysterio fue impulsado por Fénix, pero giró en el aire y a su vez impulsó a Fénix, una movida que hacen los Lucha Brothers cuando está Penta con Fénix.

Dom hizo zancadilla y sacó del ring a su padre, luego sí le robó el relevo al Grande Americano y atacó a Fénix con lluvia de golpes a la cabeza en varias oportunidades.

Los fans le dijeron «¡Peso Pluma!» a Dominik. Fénix luego fue llenado a golpes por parte de El Grande Americano, en el esquinero le dio tremendo pierrotazo al pecho.

Tras un súplex, Grande Americano dio relevo al Dirty Dom, quien le cayó encima a Fénix y casi se lleva la contienda. Fénix fue dominado por Dom durante varios minutos, con duras patadas voladoras.

Rey Fénix sorprendió con rodillazo a la cabeza del Grande, dejándolo lastimado, luego, le dio patadas voladoras. Con una patada enzuigiri, Grande Americano atacó a Fénix, a quien tras romper una rodada a espaldas que lo sorprendió y llegó hasta los dos segundos, le dio tremendo lazo al cuello.

Rey Fénix jugó con las sogas, saltó sobre ellas, pateó con enzuigiri a DOm en la nuca y giró en el aire para mandar a volar a Grande Americano. Fénix le dio el relevo a Rey Mysterio y este le dio varios lazos al cuello a su hijo, Dom, y lo mandó a volar con una tremenda corbata al cuello.

En el esquinero, Rey le dio 10 derechazos a Dom y bailó como Eddie Guerrero. Dom pateó a Rey en el abdomen, pero tras una rana, Rey patéo en la cara a su rival y se lanzó con un hermoso moonsault que le dio una cuenta en dos segundos.

Rey pateó a Dom en la espalda, pero este corrió y le dio puñetazos al cuello para frenarle el 619. Luego, Dom castigó a Rey con el súplex Los Tres Amigos, aunque el tercer súplex no llegó, sino un gran Tornado DDT de Dom.

Fénix puso en sus hombros a Dom y Rey Mysterio saltó desde lo alto con un sentón de la costa. El Grande Americano con patadas voladoras logró romper el conteo a tiempo.

Fénix amarró con palanca al brazo con ayuda de las sogas al Grande, luego Dom evitó el 619 y atacó con Michinoku Driver a Rey, casi gana de no ser porque Fénix rompió a tiempo el toque de espaldas.

Con tremendo destrozacaras, Rey Mysterio castigó a El Grande Americano. «¡Esto es lucha!», con este cántico los fans respaldaron la buena lucha y la buena noche de AAA.

Rey metió a Dom de cabeza contra el esquinero, pero Dom lo hizo caer y luego, Dom intentó romperle la máscara su propio padre, quien con un codazo se liberó.

► Momento clave

El Grande Americano sacó el artefacto de acero, pero Penta apareció y se lo quitó de las manos a El Grande, quien recibió patadota a la cabeza de Fénix.

Penta se puso el artefacto en la máscara y le dio un cabezazo a Dom. Fénix voló con tope suicida sobre El Grande Americano y Rey Mysterio con el 619 se llevó la victoria para su equipo.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, un muy enojado Dominik empujó a El Grande Americano y se fue con sus campeonatos en medio de insultos de los fans. El Grande Americano quedó pensativo y Penta tomó micrófono.

Los fans corearon: «¡Grande, hermano, ya eres mexicano!» Rey Mysterio le extendió la mano a Rey Mysterio y se marchó rápidamente del ring, dejando confundidos a todos.

La transmisión llegó al final con Penta, Rey Mysterio y Rey Fénix celebrando en el ring con el hijo de Saúl «Canelo» Álvarez y el hijo de Rey Fénix, quien lo acompañó en su entrada al ring.