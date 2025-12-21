AAA Guerra de Titanes 2025: Hijo del Vikingo venció a Dragon Lee con ayuda de Omos

Esta noche, en la sexta lucha del evento premium AAA Guerra de Titanes 2025, presentada por AAA y WWE, vimos cómo El Hijo del Vikingo logró vencer a Dragon Lee en una lucha bastante interesante y de primer nivel.

La campana sonó y Dragon Lee se le fue encima, lo arrojó al esquinero, le cayó con pisotones, pero El Hijo del Vikingo con un tremendo lariat se liberó del ataque y puso las condiciones a su favor, sacando al enmascarado del ring con patadas voladoras.

► Así fue la victoria de Hijo del Vikingo sobre Drago n Lee en AAA Guerra de Titanes 2025

Hijo del Vikingo arrojó a Dragon Lee contra las escaleras metálicas y desbarató la mesa de comentaristas de Joaquín Guillén y Roberto Figueroa. Luego, se lanzó volando sobre Dragon Lee, pero este se movió y Vikingo casi se rompe los dientes con las escaleras metálicas.

Dragon Lee arrojó de cara contra la mesa a Vikingo, lo metió al ring, pero este se movió y dio un fuerte codazo al dragón.

Al mejor estilo de Octagón, Vikingo amarró la máscara de Dragon Lee contra las sogas, dañándole las cintas de la máscara en el proceso y Dragon Lee se enojó y le dio fuertes derechazos.

Con una corbata, Dragon Lee fue mandado a volar, pero reaccionó con patadas voladoras. Vikingo lo sorprendió con patadas voladoras cuando quería volar con tope suicida.

Con un lindo salto con rebote, Vikingo cayó sobre Dragon Lee fuera del encordado. Luego, voló con un shooting star press y cayó encima de Dragon fuera del encordado. Los fans le recordarona su madre antes de otro tremendo shooting star press que casi el da la victoria.

Con tremendo powerbomb, Dragon Lee casi gana la lucha. Los fans enloquecidos apoyándolo cuando aplicó un fuerte cangrejo para Vikingo. Con un solo dedo, Vikingo logró tocar las sogas y el enmascarado tuvo que romper el castigo.

Dragon Lee luego atacó con tremendas estacas al pecho y hasta quedó colgado de sus rodillas sobre el tensor de las cuerdas. Vikingo desbarató la mesa, pero Dragon Lee extendió sus alas y voló con tremendo tope suicida que enloqueció a los aficionados.

Dragon Lee tenía todo el camino listo para aniquilar a Hijo del Vikingo, le dio tremendo codazo giratorio, pero Vikingo sacó fuerzas de quién sabe dónde, y resistió el toque de espaldas.

Vikingo reaccionó con un bombazo y luego una tremenda meteora, doble rodillazo a la cara de Dragon Lee, a quien llamó perro y le dio una tremenda bofetada para humillarlo, aunque reaccionó y con un Styles Clash, casi gana la lucha. Los fans corearon «¡AJ Styles!»

Con una corbata pasando por encima de la tercera soga, Dragon Lee hizo volar a Hijo del Vikingo. El réferi lo revisó, y Dragon Lee lo utilizó para que Dragon Lee le cayera encima con un tremendo tope suicida. Vikingo le dio una superkick frente a su padre, Bestia del Ring, a Dragon Lee.

DJ Luian se metió con Hijo del Vikingo, quien subió al ring y recibió tremendo DDT, pero no había réferi. Hijo del Vikingo sorprendió con un golpe a la zona íntima de Dragon Lee en lo que los fans esperaban que llegara otro réferi.

El gigantón Omos apareció. Regresó a AAA desde la pasada Triplemanía. Vikingo y Dragon Lee quedaron sorprendidos. Dragon Lee le dio unos derechazos, pero Omos lo tomó de la cabeza, luego lo metió en sus piernas y lo destrozó con un tremendo powerbomb desde más de dos metros de alto que sorprendió a los fans, hasta con la boca abierta había fans en ringside.

Hijo del Vikingo voló desde la tercera soga con una plancha de 450 grados y cubrió a Dragon Lee. Omos despertó a las malas al réferi y ahí contó la cuenta de tres. Increíble e inesperada alianza. Hijo del Vikingo se une a Omos.

Aunque Vikingo solo se quedó mirando a Omos, sin agradecerle, ya se iba a ir, pero apareció El Ojo en la pantalla gigante y Dorian Roldán llegó al ring… Y, ante todo pronóstico, se abrazó con Hijo del Vikingo y celebró junto a Omos.

Luego, Dorian Roldán se metió con Jalisco y Dragon Lee y dijo que el dinero puede comprar muchas cosas, entre ellos, el mejor atleta del mundo, Omos. El mejor luchador libra por libra, de Puebla, el Hijo del Vikingo. Y el mejor empresario de la lucha libre mexicana, él mismo, Dorian Roldán, quien dio la bienvenida al nuevo Ojo que todo lo ve.