Vince McMahon renunció a sus obligaciones en WWE a finales del mes de julio, dejando sus responsabilidades en Stephanie McMahon y Nick Khan, y en Triple H en la parte creativa. Esto, como consecuencia de que en junio pasado se reveló de que pagó en secreto a una ex empleada de la compañía para que guardara silencio, y que las investigaciones más adelante revelaron que le terminó costando a la compañía la cantidad de 19 millones de dólares.

La vida de Vince McMahon será narrada en un próximo documental de Vice TV que se denomina “The Nine Lives of Vince McMahon”. Se suponía que iba a salir al aire el 18 de octubre de 2022, pero Vice TV cambió la fecha de emisión debido a un conflicto de programación con NXT y AEW, y ya contaría con una nueva fecha de emisión.

Brian Alvarez recurrió a su cuenta de Twitter recientemente y reveló que el especial de televisión de Vince McMahon llegará a Vice TV el 13 de diciembre de 2022. Se conoce que “The Nine Lives of Vince McMahon” contará con comentarios de Alvarez, Dave Meltezer y Vince Russo, entre otros.

The Vice TV documentary on Vince McMahon that Dave and I were interviewed for airs Dec 13th at 9 PM ET

