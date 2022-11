Court Bauer: «Vince McMahon y Linda ni se hablaban»

Aunque en 2022 un escándalo de índole sexual de Vince McMahon hizo que se descubriera que desde hacía muchos años ya no tenía una relación sentimental con Linda McMahon, si bien seguían viviendo en un penthouse, parece ser que la mala relación entre la pareja data de muchos años atrás.

Al menos, según lo revelado por Court Bauer, hoy dueño de Major League Wrestling, pero durante inicios de la década de los 2000, guionista creativo de WWE, en una reciente aparición en un podcast de AdFreeShows.com. Estas fueron sus declaraciones:

► Linda McMahon y Vince McMahon poco se hablaban

«Una vez tuvimos un show en Las Vegas. Me dijeron: ‘Vas a estar en el avión corporativo. Te vamos a volar a Las Vegas’. No tenía idea de quién iba a estar en ese avión. Pero, cuando me subí al jet privado, vi a Linda McMahon y vi a Vince McMahon. Tan pronto como subo, las escaleras de acordeón del avión se repliegan, y me siento.

«Ahí dije: ‘Oh, mie***. No va nadie más. Solo somos los McMahon y yo en este avión, y estamos volando hacia el show en Las Vegas». Tuve discusiones y conversaciones encantadoras con Linda. Ella puede hablar de simplemente cualquier cosa.

«Pero, lo interesante fue que Vince y Linda realmente no hablaban entre ellos. Simplemente, me dijo que repasáramos el show que íbamos a hacer y me preguntaba de vez en cuándo qué pensaba de algo y eso generalmente llevaba a cambios en el show.

«Estaba feliz porque había convencido a Vince de hacer algunos cambios al guion y había ayudado. Luego, entramos a la reunión creativa previa al show y dije: ‘Hola, chicos. Encantado de conocerlos. Soy Court Bauer. Hice algunos cambios en el show y vamos a revisarlos’. Tan pronto como salió de mi boca, vi sus rostros y dije: ‘Mie***’. Así que dije: ‘Sí, soy el imbécil al que van a odiar'».