Hay algo que Vince McMahon jamás habría comido

En la más reciente edición de su podcast Oh You Didn’t Know, el actual Vicepresidente de Eventos en Vivo de WWE, Road Dogg, ha hablado acerca de su jefe Vince McMahon y reveló sorprendentes detalles de sus hábitos alimenticios. El antiguo mandamás de WWE, según Dogg, «odia la comida chatarra y la comida que se ve en los festivales». Además, supuestamente ni siquiera sabía qué era un corn dog. Estas fueron sus palabras:

► Esta es la comida que le gusta a Vince McMahon

«Vince McMahon nunca en su vida se ha comido un corn dog. Una vez, estaba comenzando la Feria Estatal de Pensacola, Florida, así que le dije: ‘Oye, Vince, voy a ir a la feria’. Y me respondió: ‘Está bien, hablamos por teléfono el viernes’. Pero, yo le dije: ‘Señor, prefiero no hacerlo, porque voy a ir a la feria con mi familia, y voy a estar comiendo fritters (fruta de sartén) y corndogs y manzanas fritas’.

«Y me dijo: ‘Dios… ¿Un corndog? ¿Qué demonios eso?’ Así que le pliqué que era una salchicha empanizada sostenida por un palo, una banderilla de salchicha con maíz. Me dijo: ‘¡Dios mío! ¡Nunca pondría eso en mi cuerpo!’ Y yo le dije: ‘Bueno, yo pongo tres de esos en mi cuerpo. Tengo espacio para muchos en mi cuerpo’.

«Lo vi comer la mayoría de sus comidas, durante muchas noches. Hablo en serio cuando digo que el hombre ama su bistec. El hombre ama su pollo. El hombre ama el pescado. El hombre ama las alcaparras. Le gustan las verduras, como las judías verdes largas… ¡Hasta el brócoli!

«Durante un tiempo, la comida era tan buena en la oficina de Vince, que no volví a comer en el catering con los demás chicos. Cuando Vince estaba en su oficina con los guionistas, le traían un buen pedazo de bistec y almorazaba un buen filet mignon. No sé qué tipo de desayuno come, pero sí lo he visto almorzar y cenar».