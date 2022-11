«(…) Un portavoz de WWE fue contactado para que comentara al respecto y dijo que Vince McMahon había ‘terminado del todo’ y no regresaría a los roles que fueron tomados por Triple H y otros (…). Otro empleado que lleva tiempo en WWE dijo que aunque de inicio tenían sus dudas y miedos sobre la salida de McMahon y que pudiera volver rápidamente, ya no es el caso (…)». Últimamente volvimos a hablar de si Vince McMahon podría volver a WWE. También de cuánto le costó a la compañía su escándalo.

► Vince McMahon cenando en Nueva York con una mujer

Hoy continuamos hablando del todavía accionista mayoritario para traer una foto de él cenando con una mujer en la ciudad de Nueva York. No es la primera vez que lo vemos en una situación similar desde su retiro. Tampoco nos sorprende que la cena no sea con su esposa, Linda McMahon, pues ambos no tienen una relación sentimental desde hace años, aunque legalmente siguen casados y se mantienen en buenos términos. Un usuario de Reddit fue el que publicó esta imagen en la plataforma añadiendo que fue «surreal».

Probablemente, Vince McMahon nunca va a volver a WWE. Y no sería exagerado decir que no se le echa de menos. No en un sentido negativo sino que Triple H lo ha estado haciendo realmente bien. Sin ir más lejos, el Universo WWE está realmente emocionado con lo que pasará dentro de menos de tres semanas en Survivor Series 2022 que recordemos que contará con dos luchas WarGames. Mientras tanto, aunque quizá no todo lo que querría debido a su pasión por la lucha libre, entendemos que el ex mandamás estará disfrutando dentro de lo que cabe de más tiempo libre del que tuvo nunca.

¿Echáis de menos a Vince McMahon en WWE?