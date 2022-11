Teddy Long tiene un «elegido» para destronar a Roman Reigns

Roman Reigns lleva más de 800 días como campeón en WWE, en una racha que empezó en Payback 2020. Ha derrotado a cuanto rival se le ha puesto en frente, y muchos especulan con nombres de quién y cuándo culminará el reinado del Jefe Tribal. Desde Jey Uso hasta Sami Zayn, nombres han sido sugeridos por varios conocedores de la lucha libre, pero en este punto todo es muy incierto, y parecemos encaminados hacia el rumorado combate contra The Rock en WrestleMania 39.

► Nick Aldis, el elegido de Teddy Long

El ex gerente de SmackDown, Teddy Long, quiere que Nick Aldis aparezca en la WWE y sea la persona que destrone a Roman Reigns para convertirse en el Campeón Universal Indisputable WWE.

Hablando en el podcast One on One, Teddy Long compartió sus pensamientos sobre la posibilidad de que Nick Aldis se una a WWE, mencionando que piensa que el ex Campeón Mundial NWA debería debutar e instantáneamente hacer sentir su presencia al destronar a Roman Reigns como el Campeón Universal. El miembro del Salón de la Fama WWE también agregó que después de conseguir el título, Aldis debería reiniciar su enemistad con Cody Rhodes, ya que podría despertar un gran interés en los fanáticos.

«Eso es dinero ahí mismo. Pero lo haré al revés. Haré que Nick entre primero y le quite el título a Roman Reigns. Lo haría de esa manera, y luego él estará celebrando, y de repente, aquí viene Cody»

«Se ha ido, por lo que sin duda tendrá un gran éxito porque la gente lo ha extrañado y quieren verlo, y mucha gente en esa audiencia sería esa audiencia; estoy bastante seguro de que están familiarizados con el enemistad que tuvo con Nick Aldis en NWA. Entonces, creo que sería una gran combinación. Con suerte, eso podría suceder «.

Nick Aldis dejará NWA en enero de 2023 cuando su contrato expire y se convertirá en agent libre. Billy Corgan, presidente de la compañía, habló del veterano luchador no en muy buenos términos, aunque se rumora que ha habido interés de Triple H en traerlo a la WWE, aunque nada está confirmado.