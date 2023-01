Disco Inferno y la promo “racista” de MJF

Chico listo MJF, como parte de la caracterización de su personaje rudo rudísimo este mencionó semanas atrás durante AEW Dynamite a Disco Inferno como una de sus inspiraciones y personas a las que escucha, acompañándolo de otros dos nombres: Eric Bischoff y Jim Cornette.

Menciones nada casuales, pues se trata de tres veteranos poco populares entre la comunidad luchística de internet. Especialmente entre los más acérrimos seguidores de AEW, tras sus críticas hacia la casa de Tony Khan.

Y en especial Disco Inferno, quien más busca y necesita relevancia de los tres, se ganó nuevas críticas luego del siguiente tuit, en respuesta a una imagen de Don Callis y Konosuke Takeshita.

Is he teaching him to speak English?? He needs to learn how to speak English well to be a star. https://t.co/ip0aU2mZOy — Glenn Gilbertti (@TheRealDisco) January 10, 2023

«¿¿Le está enseñando a hablar inglés?? Necesita aprender a hablar inglés bien para ser una estrella».

Con respuesta de Callis.

His English is better than yours …you can't string two word together without mumbling or saying "like" — The Invisible Hand (@TheDonCallis) January 10, 2023

«Su inglés es mejor que el tuyo… tú no sabes pronunciar dos palabras juntas sin balbucear o decir ‘como’»

¿Dije ya que MJF es un chico listo, no? La pasada semana en Dynamite, el Campeón Mundial AEW se disfrazó de Disco Inferno, espetándole a Takeshita que si sabía inglés, porque es el idioma que se habla en América.

Promo que algunos fans tildaron de racista, sin captar la intencionalidad de MJF ni entender que la ficción no tiene por qué resultar siempre un ejercicio ejemplificante. Takeshita, recordemos, respondió a MJF invitándole a besar su trasero, con lo que el círculo de justicia se cerró.

► Disco Inferno, el inocente

Y si digo que MJF es un chico listo, no puede decirse lo mismo de Disco Inferno. Días atrás ante los micrófonos de ‘Keeping It 100 with Disco and Konnan’, el ex-WCW agradeció aquella mención de MJF, y ahora, bajo una más reciente entrega de dicho podcast, Glenn Gilbertti defiende la promo de “The Devil Himself” del pasado miércoles y se reitera en su argumento de por qué los luchadores tienen que saber dominar el idioma de Shakespeare para triunfar en EEUU.