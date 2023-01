Jim Cornette responde a la mención de MJF en AEW

Jim Cornette es un fan declarado de MJF, e incluso le dio permiso para usar su famosa frase “Thank you, F*ck you, Bye”. Él mismo lo contaba: “Aunque ‘Thank you, F*ck you, Bye’ es una marca registrada, tiene permiso para usarlo en cualquier momento que quiera, especialmente cada vez que lo usa con las personas en AEW y/o las personas que cubren esa misma promoción. ¡Le daré una licencia de 100 años para usarla cuando quiera! ¡No habrá acciones legales! Estoy seguro de que habrá suficientes acciones legales en AEW para todos sin que yo tenga que demandar a MJF”.

► Jim Cornette habla de MJF

Y recientemente, en su Jim Cornette Experience, quiso comentar la mención que el Campeón Mundial AEW le hizo en el episodio de Dynamite de esta semana:

“Sinceramente, seamos realistas, MJF sabe quién se va a calentar con esa audiencia porque acabo de hablar de eso. Están hablando con la audiencia más inteligente, probablemente de todos, no estoy hablando de inteligencia, estoy hablando del funcionamiento interno del negocio, la audiencia ‘más inteligente’ de cualquier programa de lucha libre. Así que esos son los puntos calientes y obviamente hay una razón por la que me mencionó al final, siempre dejas el pop grande para el final.

“De nuevo, soy su fan número uno, así que no dijo una mentira y no me importa que diga mi nombre por un momento de ira de la chusma. Eso está más que bien, pero estar agrupados con los otros chicos [Disco Inferno y Eric Bischoff]. Supongo que a veces tenemos que aguantar estas cosas”.

¿Os gusta lo que está haciendo MJF en AEW?