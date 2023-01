MJF tiene un mensaje para los posibles compradores de WWE

La vuelta de Vince McMahon a la WWE ha sido la noticia de las últimas horas y, como se venía rumorando, llegará con el objetivo de negociar los derechos televisivos y posiblemente vender la empresa al valor más alto posible, para lo cual se hicieron de los servicios de JP Morgan una de las principales empresas financieras en los Estados Unidos, para lograr concretar el proceso de venta en este mismo año. Se hizo un levantamiento de los posibles compradores, destacándose: Comcast, Amazon, Disney, Netflix, FOX, Warner Bros., Endeavor Group Holdings y Liberty Media. También se incluyeron empresas de Arabia Saudita, país con el que WWE mantiene buenas relaciones y un acuerdo lucrativo hasta el 2027.

El Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF vio esta lista de posibles compradores de WWE y decidió agregar su opinión sobre la situación que está atrevesando dicha compañía. Para promover la narrativa de que un nuevo contrato podría acarrear una guerra de ofertas de 2024, MJF declaró vía Twitter su amor por todas las empresas que podrían comprar WWE, aunque no incluyó a Arabia Saudita en ese listado, a pesar de que un fanático se lo preguntó.

I feel like I don’t talk enough about how much I love

– Comcast (NBC Universal)

– Fox

– Disney

– Warner Bros Discovery

– Netflix

– Amazon

– Endeavor Group Holdings

And

– Liberty Media

— Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) January 7, 2023