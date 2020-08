Detalles del nuevo contrato de Rey Mysterio con WWE

Varios indicios nos hicieron sospechar de la continuidad de Rey Mysterio en WWE, y la propia empresa se encargó de cubrirse las espaldas bajo el punto de vista de las historias, con un intento de asesinato en toda regla al enmascarado de parte de King Corbin en Money in the Bank y una particular consulta oftalmológica con Seth Rollins en Extreme Rules.

Pero la concreción de un combate entre su hijo Dominik y Rollins para SummerSlam 2020, seguido del regreso del veterano a las pantallas este lunes, confirmando que se situará en la esquina del joven debutante, dejan entrever que hay "The Master of 619" para rato en la casa que lo encumbró.

► WWE busca que Rey Mysterio se retire en sus dominios

Y aunque aún no conocemos confirmación oficial de que el ex-Campeón Mundial de Peso Completo haya rubricado su firma sobre un nuevo contrato, Dave Meltzer revela en el último boletín del Wrestling Observer que WWE ha ofrecido a Mysterio un acuerdo de tres años, lo que evidencia que la compañía McMahon busca atar a esta leyenda viviente hasta su retiro de los encordados.

Recordemos que una vez se supo que Mysterio lleva trabajando sin contrato desde marzo, AEW surgió como destino muy atractivo para el gladiador. Sin embargo, aquí Dominik juega un crucial papel, pues padre y hijo habrían considerado que el presumible futuro Príncipe Mysterio llevaría el "apellido" Mysterio a un mayor nivel dentro del gigante estadounidense.

Meltzer ya adelantaba a principios de este mes que los dólares de Tony Khan no serían suficientes.

«No puedo confirmar que ya haya estampado su firma, pero Rey Mysterio se quedará en WWE [...] AEW hizo una gran oferta que equivalía a darle el mismo dinero que WWE le pagaría por cada lucha, sin embargo, la oferta de WWE era más alta y representaba más dinero porque estará contratado para aparecer una mayor cantidad de fechas».

¿Una decisión acertada? El tiempo dictará sentencia. Sin duda, no puede decirse que el estreno de Dominik vaya a ser de perfil bajo, aunque esto, al mismo tiempo, resulte un arma de doble filo si el novel luchador no demuestra arrestos para competir a nivel "mainstream".

