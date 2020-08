Rey Mysterio recibe gran oferta de AEW, pero seguiría en WWE

Fue tan real la salida de Rey Mysterio de WWE, que pese a que fue profesional y terminó una historia con Seth Rollins en la que estaba envuelto en WWE, pese a no tener contrato con la compañía, pues también necesitaba velar por su futuro profesional y logró negociar un gran contrato con AEW y hasta firmó contrato para aparecer en un evento independiente.

► Rey Mysterio podría haber firmado por 3 años con WWE

Así lo confirmó el periodista Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter:

"No puedo confirmar que ya haya estampado su firma, pero Rey Mysterio se quedará en WWE, como siempre advertían los momios de las apuestas que se hacían acerca de esto. Pero es tan oficial como sea posible sin que todavía haya una confirmación que lo haga oficial, y obviamente, Dominik es una gran parte de ese trato.

"AEW hizo una gran oferta que equivalía a darle el mismo dinero que WWE le pagaría por cada lucha, sin embargo, la oferta de WWE era más alta y representaba más dinero porque estará contratado para aparecer una mayor cantidad de fechas.

"No tenemos un marco de tiempo, pero este nuevo acuerdo sería considerablemente más largo que el acuerdo anterior, que estaba firmado por 18 meses. Sin embargo, no será un acuerdo de cinco o más años como los que WWE había estado intentando firmar a todos sus luchadores en meses pasados".

Por otra parte, se pudo conocer que Rey Mysterio estará apareciendo sí o sí en el 25 aniversario de Northeast Wrestling, dado que recientemente había llegado a un acuerdo con el promotor Michael Lombardi para el show. El acuerdo decía que si no firmaba con WWE, iba a luchar en NEW, sin embargo, ahora solamente hará una aparición especial en el Mid-Hudson Civic Center en Poughkeepsie, New York.

