Joanna Jedrzejczyk quiere volver a ser campeona

Joanna Jedrzejczyk compitió por última vez en marzo en UFC 248 contra Weili Zhang. En una de las mejores peleas de MMA de todos los tiempos, los dos guerreros pasaron los 25 minutos completos con Zhang ganando por decisión dividida. Luego compartieron un momento en el hospital . Fue una pelea increíble, una de las mejores de la historia, y a pesar de perder en el papel, las acciones de Jedrzejczyk posiblemente subieron a pesar de la derrota.

En los meses transcurridos desde la pelea de Zhang, Jedrzejzyk ha insinuado la posibilidad de colgar sus guantes . Sin embargo, ese no será el caso pronto. En declaraciones al South China Morning Post , Jedrzejczyk explicó cómo su deseo de competir nuevamente arde profundamente y que su objetivo es convertirse una vez más en la campeona de peso paja femenil de UFC.

“Estaré peleando. No puedo parar. No me detendré. Estaba pensando, 'Tal vez haga una, dos, tres peleas más', pero ¿por qué no pelear todos los años? Incluso si lo hago una o dos veces al año, ¿por qué no hacerlo? Me encanta. No importa si sigo ganando o perdiendo o si sigo peleando por el título o no, simplemente me encanta".

“Volver a ser campeona aunque es mi objetivo. Solo quiero dar grandes peleas a los fanáticos, a la gente, porque sé que mi valor es muy grande. Solo quiero que la gente vea que nunca podemos detenernos, que no podemos rendirnos, que debemos luchar por nuestras metas y sueños”.