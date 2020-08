Ryan Bader planea cimentar su legado en Bellator

El exluchador All-American de la NCAA Ryan Bader, no perdió el tiempo para ganar el título de peso semicompleto de Bellator después de firmar con la promoción luego de una larga temporada con UFC. Luego, entre 2018 y el comienzo de 2019, Bader dominó el Gran Premio de Peso Completo de Bellator para ganar su segundo título mientras derrotaba al legendario ex campeón de PRIDE Fedor Emelianenko.

Se mantuvo en el peso completo para una defensa adicional del título contra Cheick Kongo, pero ahora, por primera vez en casi tres años, Bader regresa al peso semicompleto para un enfrentamiento con el contendiente ruso Vadim Nemkov el viernes por la noche en Bellator 244.

Bader entiende que convertirse en campeón de dos divisiones es bastante difícil, pero defender ambos cinturones es una hazaña aún más rara. Dicho esto, no permitirá que la presión de ser el "doble campeón" lo afecte antes de su próxima defensa del título.

“Quiero seguir defendiendo el título de peso semicompleto. Quiero defender el título de peso completo. Eso es algo en lo que quiero dejar un legado. Pero por otro lado, es casi como si no hubiera presión para mí cuando lo pienso. Pienso en estos nuevos chicos que vienen como Nemkov. Esta es su oportunidad. Quiere conseguir un título. He estado allí, he hecho eso. Tengo dos".

“Es casi como si hubiera mucha menos presión sobre mí. He estado allí, he hecho eso. Salgo relajado como si fuera una pelea más. Ni siquiera lo pienso realmente. Ahí es cuando peleo lo mejor que puedo. La presión está del otro lado".