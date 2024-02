¿Qué le deparará el futuro a TNA sin su hasta ahora presidente, Scott D’Amore? Alex Shelley, exCampeón Mundial, comparte sus reflexiones durante una reciente entrevista en Busted Open Radio mientras tiene programado un combate para intentar recuperar el título contra Moose en No Surrender 2024.

On Feb 23rd, @TheMooseNation and @AlexShelley313 show #NoSurrender as they clash for the TNA World Championship! Catch the action LIVE on TNA+, YouTube for IMPACT Ultimate Insiders, and #TrillerTV from New Orleans! 🎟️: https://t.co/BnKNO0RCj2 Get TNA+: https://t.co/VpfTemzmNS pic.twitter.com/rWwWInpEHN — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) February 21, 2024

► Despido de Scott D’Amore

«Me alegra que estés abordando esto temprano, porque para ser honesto contigo, es como el elefante en la habitación. He estado en TNA durante unos 20 años, más o menos. Me alejé para ir a NJPW, estuve bajo contrato con Ring Of Honor. Cuando nos enteramos de que Scott D’Amore dejaba la empresa, creo que probablemente porque estoy en el punto de ser un hombre mayor, aunque solo tenga 40 años, en TNA, mucha gente vino a mí y estaban muy molestos y comprensiblemente porque esto no es solo un cambio en la gerencia, no es solo un nuevo booker que es nombrado y el antiguo se va. Esto es para personas que han tenido más bien una pérdida traumática. Lo que perdieron fue una figura paternal, perdieron a un entrenador, perdieron a un mentor, perdieron a alguien a quien conocen desde que eran adolescentes.

«La diferencia es que cuando estás en esta industria el tiempo suficiente, y me siento cómodo diciendo esto, te acostumbras a esto o lo has visto antes. Creo que probablemente esta sea la sexta o séptima vez en la lucha libre profesional que veo al booker o a quien esté a cargo siendo desplazado y sacado de esa posición. Es la tercera vez que lo veo en términos fuera de la lucha libre, me pasó cuando estaba en el campo laboral en terapia física también y lo miro desde ese punto de vista también porque alguien que no era solo el booker, estaba a cargo de gran parte del trabajo administrativo y de logística también, se ha ido. Scott llevaba ambos sombreros. También tuve que expresar a la gente que muchas veces, el peor escenario se ve así. Parece que quien esté a cargo está fuera, entra alguien más, y con eso vienen su equipo y las personas en las que confían, y nunca critico a nadie por eso. Pero a menudo, ves que se corta la mitad del vestuario y nunca vuelves a ver a estos tipos. Eso no está pasando aquí.

«Traté de expresarles a todos en nuestro vestuario que vinieron a mí en busca de perspectiva que Scott apuntó el arma pero ustedes fueron la bala. Esto es nuestro, esto es trabajo duro. Sí, confiamos en él y él estuvo allí para nosotros de muchas maneras, pero ustedes se metieron en el ring y lucharon. Fuiste tú, tú hiciste esto, así que trata de recordar que esto también es tu legado. Creo que cuando reciben esa información, comienzan a pensar en eso como, ‘Sabes qué, tienes razón. Esto es algo que creamos, por supuesto que no lo hicimos solos’. A medida que envejezco, me doy cuenta de que nadie tiene éxito solo, simplemente no lo tienes, ¿verdad? Ciertamente no en la lucha libre profesional. Pero al mismo tiempo, no disminuyas lo que hiciste y todos en ese vestuario, al menos durante los últimos dos años desde que regresé, fueron los que también trajeron de vuelta a TNA. Entonces, Scott se ha ido, eso sucedió. Seguimos adelante y enfrentamos esto porque mirar hacia atrás en este punto no beneficia a nadie.»