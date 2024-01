El día que Alex Shelley se rompió el cráneo en NJPW

Por épocas más enfocado en TNA, ROH o NJPW, Alex Shelley ha estado toda su carrera viajando por el mundo luchístico, de las empresas más grandes, incluida la WWE, hasta las más pequeñas. Sin embargo, 2013 fue el único año en que solo luchó en una, New Japan. En 2024 solo lo ha hecho en Prestige, pero mañana lo hará en Hard to Kill.

Entonces, el Campeón Mundial TNA disputó un total de 53 luchas en la compañía nipona. Destaca su reinado junto a KUSHIDA como Campeones de Parejas de Peso Completo Jr. IWGP. También su participación en el torneo Best of Super Juniors en el que acabó quedando finalista al ser derrotado por Prince Devitt (Finn Bálor) en la final.

► Alex Shelley se rompió el cráneo

Durante su reciente entrevista con WrestlingNews.co el veterano de las cuerdas nos devuelve a aquella época recordando que sufrió una de sus peores lesiones:

«Tengo un par bastante malas. Pero tengo mucha suerte de no haber tenido nada que me haya dejado fuera por un período realmente, realmente largo. Seis u ocho semanas es mínimo en comparación con lo que algunas personas atraviesan. Me abrí el cráneo y ni siquiera lo sabía en el New Japan Best of the Super Juniors en 2013, y tontamente, luché dos veces esa noche.

«Así que lo rajé en el primer combate y luego luché de nuevo en la final. Tuve algunas complicaciones por eso durante un tiempo, y tuve que hacerme una tomografía computarizada. Fue un gran estudio. Tengo mucha, mucha suerte de que no haya surgido nada grave de eso, pero quizás fue una de las lesiones más intensas«.

Hasta ahora, la última vez que NJPW vio a Alex Shelley fue en Destruction In Ryogoku 2023 cuando Motor City Machine Guns se unieron a Josh Alexander para luchar por el Campeonato de Tríos de Peso Abierto NEVER contra los todavía campeones Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada y Tomohiro Ishii.