Alex Shelley en la Era Covid: «Me dolió hacerlo»

La Era Covid ha quedado atrás, al menos la época más complicada de ella, porque algunas consecuencias siguen dándose en la actualidad, y la lucha libre profesional puede alegrarse de haber salido adelante, las promociones y profesionales que lo consiguieron, no olvidemos que muchas tuvieron que cerrar para nunca más abrir y no faltaron quienes se vieron obligados a colgar las botas para siempre. ¿Qué hubiera sido de la industria sin esa enfermedad? Nunca lo sabremos. Pero quizá Alex Shelley no estaría luchando en TNA.

► Alex Shelley en la Era Covid

El actual Campeón Mundial de Peso Completo de la «Impact Zone» recuerda aquella etapa durante su reciente entrevista con WrestlingNewsCo para dar a conocer cómo la vivió así como también que antes de ella tenía ofertas de varias empresas que no pudo capitalizar. Seguramente eso le ocurrió a muchos luchadores de todo el mundo. En su caso, no revela desde dónde se las hicieron, pero señala que ni siquiera podía enfocarse en lo que ya tenía en la lucha libre porque su clínica de fisioterapia lo necesitaba.

«Solo hice lo que necesitaba hacer. En ese momento, antes de la COVID, me ofrecieron contratos de varias compañías y probablemente habría firmado uno de ellos, pero luego ocurrió la COVID. Al ver que la industria del entretenimiento estaba sufriendo, un golpe bastante duro, pensé que no era el mejor momento para centrar toda mi atención en el entretenimiento. En ese momento, trabajaba como fisioterapeuta, y mucha gente necesitaba ayuda, eso es seguro. Así que nuestra clínica permaneció abierta durante toda la pandemia.

«Trabajé a lo largo de toda la pandemia, y a medida que cambiaban las regulaciones, a medida que cambiaba la situación de la COVID, mi empresa básicamente nos exigió que nos vacunáramos, pero eso llevaría un tiempo y tuve que cancelar reservas de lucha libre por eso. Me dolió hacerlo, pero la fisioterapia era mi sustento, y tenía pacientes a los que cuidar, así que hice lo que necesitaba hacer. Así que la COVID fue un momento extraño para todos».