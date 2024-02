TNA está llena de luchadores talentosos y veteranos –Bully Ray, PCO, Brian Myers, Eddie Edwards, Dirty Dango, Frankie Kazarian, Eric Young… pero Mike Bailey señala a Alex Shelley (o Chris Sabin) como quienes buscan los jóvenes en busca de consejo. Él mismo entraría en la categoría de «talentosos y veteranos» pues si bien solo tiene 33 años comenzó su carrera en el 2006 y es uno de los mejores del mundo en 2024. No ha trabajado en grandes compañías como WWE, AEW o ROH pero en la escena independiente, NJPW o la misma «Impact Zone» es brillante.

► Todos acuden a Alex Shelley

«Creo que todos acuden a Alex Shelley. ¿Verdad? Pero es obvio. ¿Por qué no lo harías? Chris Sabin también, quien también trabaja como agente, tiene un conocimiento increíble en TNA. Él sabe cómo funciona todo y siempre puedes recurrir a él. Hay muchas personas a las que no acudes directamente para pedir consejo, pero al trabajar con ellas, aprendes mucho. Una de mis cosas favoritas para hacer detrás del escenario en cualquier evento de lucha libre, especialmente en IMPACT, es escuchar a la gente y ver cómo hacen las cosas. Siempre aprendo mucho de eso.»

En la misma entrevista con Fightful, hablando de Hard to Kill 2024, «Speedball» elogia también a Trent Seven:

«Fue un gran fin de semana para la lucha libre profesional en general. Para mí y para Veda fue fantástico. Veda estuvo comentando en un Battle of the Valley con entradas agotadas, y yo participé en un Hard to Kill también con todas las entradas vendidas. Hard to Kill fue donde debuté en IMPACT hace dos años, en una lucha contra Ace Austin, Chris Bey y Laredo Kid. Así que tenerlos también en esa lucha para mi debut en TNA fue muy emocionante.

«Me enteré de la situación de Trent, lo cual fue muy desafortunado. Estaba muy emocionado por Speedball Mountain como concepto e imagen, y creo que Trent tiene un conocimiento increíble sobre la lucha libre profesional, mucho más de lo que la gente entiende. Así que tengo un gran respeto por Trent. Estaba muy emocionado de trabajar con él. Pero poder hacer equipo con Laredo Kid cerró un círculo aún más. No me enteré hasta que llegué al lugar. Pero así es la lucha libre profesional, ¿no es así?».