Joe Pyfer predice una victoria por nocaut sobre Jack Hermansson

Joe Pyfer ve grandes cosas en su horizonte, y con eso se refiere a su regreso al octágono este sábado. El prospecto de peso mediano tiene fácilmente la prueba más importante de su carrera, ya que está listo para encabezar su primer evento de UFC contra el contendiente Jack Hermansson.

Los dos compiten en el evento principal de UFC Fight Night 236, que se lleva a cabo en UFC Apex en Las Vegas. Pyfer cree que acabará con Hermansson antes de que suene la campana final.

«Creo que noqueé a Jack. Tiene una precisión de derribo del 29%. He visto todos sus videos extensamente. Está muy desesperado con muchos de sus derribos y creo que son muy lentos. Creo que de lo que se van a dar cuenta es que hay una gran diferencia de velocidad en Jack. Hay una gran diferencia en el boxeo entre Jack y yo”.

Pyfer elogió el juego general de Hermansson, pero no ve ningún aspecto en particular que lo diferencie de otros en la división de peso mediano.

«Jack es bueno en todas partes, pero no excelente en nada. Tiene buen cardio. Tiene buen boxeo. Tiene buen kickboxing, tiene buen agarre, pero no veo nada en las habilidades de ese hombre que lo convierta nuevamente en campeón o retador al título. Creo que toda la presión está sobre él. Creo que es un buen tipo fuera de la pelea, pero no me gusta porque está tratando de tomar mi otra mitad y no es mi maldito amigo”.

Pyfer no sólo se ve a sí mismo ampliando su racha de victorias a seis seguidas y manteniendo su estado invicto en UFC, sino que también cree que derrotar a Hermansson lo colocará en el ranking oficial de peso mediano de UFC.

“Bueno, por fuera, eso me coloca entre los 15 primeros. Personalmente no me importa dónde estoy clasificado, sino mi vida y de dónde vengo y las probabilidades que he desafiado. Me coloca justo donde siempre creí que pertenecía, y eso es uno de los mejores. No creo que Jack sea el mejor”.