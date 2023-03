Desmienten informe sobre The Rock y WrestleMania 39

Hemos hablado tanto de The Rock y WrestleMania 39 que se hace difícil señalar un único informe pero para contextualizar estamos hablando del que, a través de varias fuentes, apuntaba a que Dwayne Johnson no tendría tiempo de ponerse en la forma adecuada para luchar en el magno Evento Premium de la WWE en este 2023.

Nos acordamos ahora de ello porque Brian Gewirtz lo desmintió mientras hablaba recientemente con Bill Simmons en el podcast The Bill Simmons. Gewirtz es Vicepresidente Sénior de Desarrollo en Seven Bucks Productions, la productora de La Roca, y fue durante años escritor en la compañía luchístico.

> Brian Gewirtz, The Rock y Wres tleMania 39

“Una fuente le dice [a Meltzer]: ‘The Rock no llegará a WrestleMania porque siente que no tiene tiempo para ponerse en forma’. Sé que no es el caso. Esa no es la razón, ya sea que suceda o no. Luego, simplemente tomó vida propia donde, de repente, todos lo leyeron en Internet y Twitter lo tomaron como un hecho, hasta el punto en que Roman va al Tonight Show y le dice a Jimmy Fallon: ‘Entiendo que Rock hizo una declaración y no tiene tiempo para ponerse en forma’. Estoy viendo esto como: ‘¿Qué? ¿Qué declaración? Muéstrame la declaración. No hay ninguna declaración’. Esta es una cita que un títere dio a un boletín de información privilegiada de lucha libre y ahora está escrita en granito y piedra. Eso es lo que me vuelve loco”.

