Xavier Woods valora su reciente etapa en WWE NXT

Xavier Woods y Kofi Kingston estuvieron a finales de 2022 y comienzos de 2023 trabajando en WWE NXT e incluso llegaron a ser Campeones de Parejas. Ahora están nuevamente en SmackDown con regularidad. Pero volvamos a aquella aventura porque de ella estuvo hablando el ex King of the Ring recientemente en Review STL.

> La aventura de Xavier Woods en NXT

“Fue irreal. Personalmente, nunca antes había tenido la oportunidad de trabajar con Shawn (Michaels) en ese nivel. Me fui de NXT, fui el primer graduado de NXT. Shawn aún no había llegado, así que nunca tuve ese tipo de ida y vuelta con él. La primera vez que trabajé con él fue en WrestleMania (32) cuando él, (Mick) Foley y Steve Austin vinieron al ring e hicieron algunas cosas con nosotros. Esa es la primera vez que hice algo con Shawn. De todos modos, ir a NXT fue genial porque, obviamente, hay un montón de talento increíble allí. He querido trabajar con Pretty Deadly durante mucho tiempo. Creo que tienen mucho talento y saben quiénes son, que es una de las cosas más difíciles de entender en la lucha libre profesional. Trabajar con ellos fue genial. También trabajar con tantos otros equipos allí y ver a tanta gente prosperar y hacerlo bien. En nuestra marca, las cosas son tan ‘vamos, vamos, vamos’, no siempre puedes parar y ver lo que están haciendo los demás. Estás tan concentrado y no tienes la posibilidad de tomarte un segundo y mirar en plan: ‘El nuevo talento es bueno. Ellos son muy buenos’. Poder pasar el rato con ellos y estar cerca de esa energía nuevamente es revitalizante. Siento que solía ser el chico joven en el vestuario, y definitivamente ya no lo soy. Es genial andar y estar cerca de ellos nuevamente”.

El veterano luchador también comentó sobre aconsejar a los jóvenes en desarrollo:

“Hablamos con todos tanto como pudimos. Todos fueron súper amables y súper receptivos con todo. Al mismo tiempo, NXT es una bestia tan interesante porque tienes una situación en la que estás en el mismo lugar todas las semanas, así que tener gente que te conoce, gente que te adora y que viene todas las semanas para verte hacer lo que haces. Tienes la oportunidad de perfeccionar las cosas de una manera que no podrías perfeccionar de otra manera. Es la lucha libre en un estudio de televisión. Es diferente a ir saltando de un lugar a otro. Es genial ver lo que funciona para ellos y lo que les gusta hacer, y lo que no funciona para ellos, lo que no les gusta hacer. Es genial ir allí a ese entorno, y ver lo que nos gusta hacer y lo que funciona y lo que no. Poder mezclar y combinar nuestro material con algo de su material para hacer un nuevo sabor fue realmente genial. Hemos estado en el elenco principal durante tanto tiempo y hemos tenido la oportunidad de tener tantos grandes combates con tantos grandes equipos y grandes interacciones. Es genial estar en una posición en donde podemos ir y, no retribuir porque no es caridad, sino ir y tener una experiencia práctica con la próxima generación“.

¿Te gustó la aventura de Xavier Woods y Kofi Kingston en NXT?