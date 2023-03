Bryan Danielson bromea: “Los hombres son mejores“

Bryan Danielson y Brie Bella estuvieron recientemente como invitados en el podcast Unconsciously Coupled with Erinn and Oliver Hudson y entre los muchos temas que trataron el que traemos ahora es los hábitos de sueño del matrimonio. Lo comenzó el luchador de AEW contando que le gusta acostarse pronto y que mientras tanto su esposa se queda despierta viendo series en la cama.

> Los hábitos de sueño de Bryan Danielson y Brie Bella

“Me encanta irme a dormir a las 8:15. Quiero estar dormido a las 8:15. Siento que, especialmente en esta época del año, es más fácil porque oscurece muy temprano. Nunca he bebido en mi vida. Nunca he asociado la noche con la diversión. Siempre he asociado el día con las cosas divertidas. Durante el día, puedes ir de excursión. Puedes hacer esto o aquello. De noche, ¿qué hay para hacer en la noche? Supongo, ver televisión. Realmente no veo series.

“Ella mira, justo a mi lado, su serie, a todo volumen. Lo que hago, cuando quiero ir a dormir o leer o lo que sea, me pongo auriculares. Me pongo una máscara para los ojos. Salgo de mi camino para hacer su vida más cómoda. ¿Qué tan fácil sería para ella ponerse los auriculares, porque de todos modos lo está viendo en su iPad? ¿Qué tan fácil sería para ella ponerse los auriculares? No está en la televisión.

“Quiero escribir un libro. Se titular ‘Por qué los hombres son los mejores: la historia del sexo más fuerte, más rápido, más inteligente y mejor en general’. Lo digo en broma, porque todos los que me conocen y nos conocen, ella es la que está en la cama viendo sus series sin auriculares, y yo solo soy el que intenta dormir, y tengo mis auriculares puestos, pero ella es la que dirige todo”.

¿Qué opinas de las palabras de Bryan Danielson?