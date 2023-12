Desestimarían demanda contra Alexa Bliss, Vince McMahon y WWE

En agosto de este año, una mujer de Ohio, Estados Unidos, presentó una curiosa demanda escrita a mano en contra de Vince McMahon, Alexa Bliss y WWE. En la misma, Esta mujer, de nombre Dana W. Wiley, alegaba que había consignado 5 mil 500 dólares a cambio de un contrato que le garantizaba «un encuentro con la Superestrella WWE, Alexa Bliss».

Pero, además, lo curioso del caso es que esta mujer, que actualmente se encuentra tras las rejas, aseguraba que McMahon había violado una cuerdo de palabra en donde se comprometía a contratarla como empleada de WWE a cambio de un salario mensual de 70 mil dólares.

► WWE se liberaría pronto de una inusual demanda

Aseguraba ella que McMahon decidió no cumplir con lo «pactado», luego de que en octubre de 2022, fuera encarcelada con cargos de lesiones personales agravadas e intento de homicidio, luego de que agrediera a unos oficiales de policía en New Castle, Pennsylvania, motivo por el que asegura que»fue discriminada».

Ahora, Mike Johnson de Pro Wrestling Insider ha revelado que la jueza Patricia L. Dodge, el pasado 13 de diciembre, emitió un concepto en donde señala que estaba demanda tiene todo para entrar en la categoría de «dismiss», es decir, no aceptar la demanda y no llevar ningún proceso judicial a cabo. La jueza se refirió en estos términos a la demanda:

«Las alegaciones hechas por el Demandante son altamente improbables e increíbles. Actualmente, el Demandante se encuentra encarcelado en SCI Forest. Aunque afirma tener un contrato ejecutable con el Demandado, no especifica cuándo se formó este supuesto contrato.

«Además, la afirmación de que se le ofreció un salario mensual de $70,000, ya sea estando encarcelado o no al momento de la supuesta formación del contrato, resulta altamente implausible. Dada la historia criminal del Demandante, que es de conocimiento público y reconocida por el tribunal, la noción de que se le ofrecería un salario anual de $840,000 parece poco creíble en el mejor de los casos.

«Los términos del supuesto contrato son incomprensibles, descritos como un «contrato de correo electrónico ‘hangout, what app'» para encontrarse con la empleada de WWE, Alexa Bliss. Además, cualquier afirmación de que el CEO de WWE conspiró para que el Demandante fuera arrestado por intento de homicidio y agresión agravada para destruir pruebas relacionadas con el contrato supuesto es frívola.

«La Corte Suprema ha sostenido consistentemente que los tribunales federales carecen de autoridad para considerar reclamos que sean ‘tan tenues y sin sustancia como para carecer absolutamente de mérito’, ‘totalmente insustanciales’, ‘evidentemente frívolos’, ‘claramente sin sustancia’ o ‘ya no abiertos a discusión’.

«Incluso si las alegaciones del Demandante no fueran frívolas, seguirían siendo susceptibles de ser desestimadas. Hace referencia a la Ley de Derechos de Autor y a la Ley Lanham para la jurisdicción sobre la materia, pero no identifica ningún derecho de autor o marca relevante ni presenta una demanda bajo ninguna de las dos leyes.

«Además, aunque menciona la Quinta Enmienda como base para la jurisdicción sobre la materia, no proporciona hechos que respalden una demanda en virtud de la Quinta Enmienda. Es evidente a partir de su Demanda que está afirmando exclusivamente un incumplimiento de contrato y busca daños únicamente por este incumplimiento de contrato.

«En consecuencia, no hay una cuestión federal aquí y, por lo tanto, no hay base para la jurisdicción sobre la materia según la Ley 28 de los Estados Unidos, Sección 1331. Además, la Demanda no presenta hechos que sugieran diversidad de ciudadanía, ya que no se especifica el estado de residencia del Demandado.

«Dejando de lado la afirmación poco creíble de un contrato de empleo de 70 mil dólares al mes, la disputa solo involucra $5,500. Esta cantidad no alcanza el umbral de $75,000 requerido para la jurisdicción según la Ley 28 de los Estados Unidos, Sección 1332.

«Por lo tanto, no hay base para la jurisdicción sobre la materia para el reclamo de incumplimiento de contrato del Demandante, incluso si se hubiera presentado de manera plausible, inteligible y racional. Por estas razones, la Demanda del Demandante debería ser desestimada».

Esta no es la primera vez que esta mujer ha intentado demandar a Vince McMahon, pues ya lo intentó en 1995, en una demanda contra él, contra WWE, los miembros de DX y de NWO, que también nunca fue aceptada por la corte de New Castle, Pennsylvania.