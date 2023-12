Triple amenaza por la Liga Dorada en el Continental Classic

En la última jornada de la Liga Dorada del Continental Classic, se definió al finalista de este grupo, esto tras dos de los combates claves.

El líder del grupo, Jon Moxley, llegó invicto con 12 puntos, para enfrentar a Jay White, quien sumaba 9. De ganar Moxley, sería inalcanzable; pero si perdía, White lo empataría.

Por su parte, Swerve Strickland, llegó con 9 puntos, aspirando a empatar al líder si vencía a Rush con 6 unidades.

Esta jornada llegó bastante intensa y con mucha emoción para decidir al clasificado del grupo.

En el primer combate, Rush y Strickland se enfrentaron en un combate bastante intenso, donde el mexicano se dolió de una rodilla y Swerve del hombro.

Los dos luchadores estuvieron sacando todo para intentar mantenerse en la competición, resistiendo con todo. Hasta que finalmente, Strickland consiguió caer con un pisotón doble la cara del mexicano para ganar el combate y llegar a 12 puntos.

Por otro lado, Moxley y White chocaron en un duelo donde el segundo tenía que ganar sí o sí, mientras que Mox estaba buscando evitar una triple amenaza.

El de Blackpool Combat Club salió con todo, poniendo en predicamento a su rival, quien tardó varios minutos en poder reaccionar, pero en cuanto lo hizo, pudo tomar el control lastimando seriamente a su rival, utilizando todo tipo de ataques, incluso varios bastante cuestionables.

Jay White has found his target in Jon Moxley’s knee!

It’s the #AEWContinentalClassic: #TournamentForTots on #AEWDynamite LIVE on TBS!@JayWhiteNZ | @JonMoxley pic.twitter.com/kGqaWoqqsK

