Roderick Strong derrota a Komander y asegura que MJF es el Demonio

Roderick Strong se enfrentó a Komander en un combate mano a mano dentro de Dynamite, buscando sumar victorias para su causa.

La lucha no fue sencilla para el mexicano, pues cada que intentaba realizar un movimiento rápido, era derribado por Strong, por lo que el enmascarado tuvo que estudiar como terminar con su rival.

Aunque el mexicano salió como el «no favorito» a este combate, terminó sorprendiendo a su rival, aplicando movimientos rápidos y ágiles; aunque tuvo que emplearse a fondo, pues Strong hizo honor a su apellido, dominando gran parte del encuentro, a base de fuerza.

Tras varios minutos de acción, finalmente Strong con un poderoso End Of Heartache terminó derrotando a Komander.

Roderick Strong just hit the best End Of Heartache ever! pic.twitter.com/OBpKfBZ4Zl

— Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) December 21, 2023