Sigue misterio del Demonio en AEW, retó por el Campeonato de Parejas de ROH

El Demonio sigue causando estragos en AEW y Samoa Joe acusó a MJF de ser el enmascarado. En varios ataques a otras personas, se ha notado un patrón similar al estilo de lucha del enmascarado, pero curiosamente, cuando el Campeón de AEW es la víctima, no hay imágenes de él siendo atacado.

MJF hizo una aparición para negar rotundamente ser el Demonio y además recriminó a Samoa Joe por sus declaraciones, afirmando que él, antes de Worlds End, había asegurado proteger al monarca de la empresa.

MJF recordó que ha sido atacado en el pasado, mientras que no se ha visto ningún ataque directo a Samoa Joe, lo que plantea la posibilidad de que el retador al campeonato también podría ser el misterioso personaje.

MJF with some accusations of his own.

