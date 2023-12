Artista musical de AEW busca la expansión en 2024

Mikey Rukus, responsable de las canciones de Adam Cole, Sting o Jamie Hayter, quiere que la música de AEW se expanda en el nuevo año. Podría decirse que otros temas, como ‘Big Pressure’ de Swerve Strickland, o, por supuesto, ‘Judas’, de Chris Jericho, ya han trascendido más allá. ¿Cuál es la idea del artista musical All Elite? La comparte en Uproxx.

► Expansión de la música de AEW

«Lo que realmente quiero es enfocarme en expandir nuestra base musical. No solo la música que escuchas en los programas de lucha libre, sino también tener la posibilidad de escucharla en diferentes contextos, ya sea en eventos deportivos, en campañas publicitarias televisivas, cosas así. Quiero lograr un impacto en la educación. Quiero que los jóvenes se inspiren con la música que creamos, quiero ser capaz de inspirar a la gente de esa manera y, en definitiva, llegar al corazón de lo que significa contar historias en un formato de audio».

Aquí es interesante recordar que anteriormente Mikey Rukus daba a conocer que la canción de Adam Cole se ha convertido en partitura para escuelas.

«Así es como lo veo: a pesar de llevar entre 10 y 12 años en la música y haber estado en AEW durante los últimos tres años, todavía estoy en proceso de construcción. Probablemente no pensaré en mi legado hasta dentro de varios años. Siempre estoy pensando en diferentes formas de expandir la música de AEW más allá de la lucha libre profesional. Me mencionan en mensajes donde suena la música de Adam Cole, FTR o Samoa Joe en estadios y arenas. Acabamos de adaptar la música de Adam Cole a partituras para bandas sinfónicas y de conciertos de escuelas intermedias y secundarias. Estas son cosas en las que quiero concentrarme: llevar la música de AEW a lugares donde la gente pueda escucharla, no solo dentro del contexto de la lucha libre, sino en otros ámbitos del entretenimiento, ya sea en la televisión, el cine o eventos deportivos.

«Entonces, las personas se preguntan, ‘¿qué es esto?’ Lo buscan en Shazam, ven que es AEW, y eso los acerca a nuestra marca. Es una forma diferente de hacer marketing y de contar historias. También quiero tener un impacto e invertir en jóvenes que quieran dedicarse a la música. Sé que las bellas artes están en declive en la sociedad actual, pero creo que aún hay maneras de inspirar a los jóvenes a ser creativos. Esa será una de mis principales metas para el futuro, y veremos cómo está todo dentro de diez años. Tal vez en ese momento pensaremos en el legado, pero por ahora, estoy en la oficina todos los días, siempre pensando en el siguiente paso».