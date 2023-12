Chris Jericho sorprendió recientemente visitando una promoción de lucha libre en Vietnam.

Chris Jericho randomly showed up in Vietnam today at a VPW indie event! pic.twitter.com/MSbizgE6y9 — Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) December 2, 2023

Ahora sabemos que el luchador de AEW está preparando un proyecto. The Ocho lo revela en WFAA.

► Jericho, Vietnam y un documental

«No tenían un ring de lucha al principio, luchaban en colchonetas. Pensé que había un documental muy interesante ahí, y hasta ahora he hecho un par de documentales… Así que los chicos estuvieron allí, probablemente unos diez días antes que yo, pero sabía que quería estar ahí.

«Ni siquiera sabíamos en qué capacidad, pero mientras estuve ahí, ideamos el final del documental. Va a ser muy genial, muy conmovedor, y una vez más mostrará que la lucha libre profesional es esta entidad que está en todo el mundo. No solo aquí en los Estados Unidos, no solo en Canadá, está en todas partes. Y hace feliz a la gente y les da la oportunidad de vivir sus sueños, sin importar en qué país hayan nacido. Y simplemente pensé: ‘Esta es una historia que quiero contar‘».

Ya no es tan sorprendente pero no deja de ser llamativo que después de toda una carrera hecha, Jericho no solo siga luchando sino aportando a la lucha libre profesional de tantas maneras distintas. Muchas veces, los luchadores, cuando llegan a determinado momento, en especial cuando ha tenido mucho éxito, hablan de devolver al pro wrestling lo que la industria les dio. Jericho lo está haciendo.

En cuanto a su propia carrera, estaba previsto que se uniera a Kenny Omega para luchar por el Campeonato Mundial de Parejas AEW en Worlds End el 30 de diciembre. Sin embargo, recientemente se confirmó que The Cleaner está lidiando con un problema de salud así que es de suponer que no va a poder hacerlo. Veremos si Jericho encuentra un nuevo compañero para el PPV.