Mark Henry: «Vince McMahon me llamó y le colgué»

Mark Henry tuvo una gran carrera como luchador de la WWE -es miembro del Salón de la Fama, fue Campeón Mundial de Peso Completo…- pero podría no haber ni comenzado habida cuenta de su primera conversación con Vince McMahon. El Hombre Más Fuerte del Mundo, ahora en AEW, se acuerda de ella en The Kurt Angle Show. En realidad, no discutieron ni nada por el estilo, pero le colgó a The Chairman.

► Primera vez Vince McMahon-Mark Henry

«Recuerdo haber estado en el programa de Oprah, y Oprah me preguntó qué hacía [cuando era niño], y yo dije: ‘Veía lucha libre y jugaba videojuegos’. Ella dijo: ‘Bueno, eso suena un poco aburrido’. Y yo le respondí: ‘¡No, la lucha libre es lo mejor!’ Entonces, mi representante era amigo de un tipo que conocía a Vince… y un día, Vince me llamó.

«Me dijo: ‘Soy Vince McMahon’, y yo le dije: ‘¿De la lucha libre?’ Él dijo: ‘Sí, me encantaría hablar contigo’. Yo dije: ‘¡Sí, claro!’ y le colgué pensando que uno de mis amigos me estaba gastando una broma.

«Vince llamó de nuevo y dijo: ‘No es la primera vez que me cuelgan. Me gustaría que vinieras a Connecticut y vieras cómo hacemos las cosas’«.

Vince McMahon debía estar más que acostumbrado a que le colgaran el teléfono pensando que alguien estaba gastando una broma. ¿Cómo va a llamarme uno de los más grandes de la historia de la lucha libre, el dueño de la WWE? Al final, Mark Henry vio cumplido su sueño. No sin ganárselo, pues durante décadas puso todo para convertirse en quien es.

En el mismo podcast, Mark Henry contaba que a Vince McMahon le encantaba su personaje de Sexual Chocolate:

«(…) Vuelvo a la parte de atrás y Vince dice, ‘Ven aquí, hijo de p*ta grande’. Hecho. Le encantó Sexual Chocolate. Le encantó y Sexual Chocolate es uno de los personajes más memorables en la historia de la WWE.»