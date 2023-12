Deonna Purrazzo dejaría Impact Wrestling en enero

Se trata aparentemente de algo ya previsto desde este pasado verano. Por entonces, tras no dejar claro Deonna Purrazzo si consideraría regresar a WWE próximamente, Fightful publicó la siguiente información sobre «The Virtuosa».

«Se sigue previendo que Deonna Purrazzo sea agente libre después del 31 de diciembre, pues ella e IMPACT no han hablado de una extensión, ha podido saber Fightful Select».

► El último mes de Deonna Purrazzo en Impact

Ahora, a 24 días de que llegue 2024, llega nueva actualización vía Fightful. Y esta vez, parece ser concluyente.

«Fightful publicó hace un tiempo que el contrato de Deonna Purrazzo en IMPACT Wrestling estaba cerca de concluir, y que se convertiría en agente libre al inicio de 2024. Al hilo de ello, nos han contado que Purrazzo busca explorar la agencia libre, y no se ha llegado a ningún acuerdo con IMPACT Wrestling […]»

Ayer, Purrazzo formó parte del episodio semanal de Impact, donde hizo equipo con Maravilla y salió derrotada ante Jordynne Grace y Sexy Star. La ex Campeona Mundial Knockouts competirá en Final Resolution mañana, también bajo choque de duplas. Más allá, no ha sido anunciada, pues las siguientes grabaciones de Impact tendrán lugar en enero, cuando presuntamente ya no guardará contrato con la compañía.

Deja Purrazzo importante legado dentro de Impact. Allí, finalmente recibió el merecido reconocimiento que merece como una de las mejores luchadoras del mundo, conquistando tres veces el cetro femenil y protagonizando grandes combates. ¿La mejor monarca que ha tenido Impact en toda su historia?