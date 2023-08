¿Deonna Purrazzo estaría dispuesta a volver a WWE?

Deonna Purrazzo ha visto elevada su carrera en IMPACT después de haber sido despedida de WWE en 2020. Tan bien le ha ido en su actual compañía que ¿estaría dispuesta a volver a la anterior? Eso mismo le preguntaron recientemente en MuscleManMalcolm.

► ¿Deonna Purrazzo volvería a WWE?

«No quiero decir que no, y quiero decir que sí, pero también creo que es un poco cuestión de circunstancias. Estoy en un punto en el que en los últimos tres años he logrado una rehabilitación parcial de mi carrera. He logrado cambiar la percepción que las personas tienen de mí y las conversaciones en las que participo, y he asegurado mi lugar en la historia. Desafortunadamente, mi primera vez en NXT y WWE causaron mucho daño en ese sentido. Para mí, se trata más de ser cautelosa acerca de la situación en la que podría encontrarme o algo así. No quiero descartarlo por completo porque se trata de WWE y, cuando era niña, no conocía otra lucha libre. Mi sueño era convertirme en una Superestrella de WWE, y mi sueño ha evolucionado muchas veces a lo largo de mi carrera, pero creo que al final del día, eso es algo a lo que querré aferrarme y querré decir que sí, pero necesito aprender de mis errores y hacer las cosas de manera diferente en caso de hacerlo».

The Virtuosa también habla de su lucha de hoy contra Trinity por el Campeonato Mundial Knockouts en Emergence 2023:

«Creo que ser The Virtuosa, en mi esencia, significa que soy una estratega suprema. Por lo tanto, tengo que retroceder, tengo que ver Slammiversary. Tengo que analizarlo en detalle. ¿Cómo fue que terminamos en esa sumisión? ¿Cómo evito que eso vuelva a ocurrir? Para mí, se trata de la estrategia y del estudio, de retroceder y aprender de los errores, y asegurarme de que en el ring esté preparada para esa situación y sepa cómo salir de ella«.

► Cartel de Emergence 2023