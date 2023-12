Hoy, Salina de la Renta estará enfrentando a Ichiban en MLW One-Shot, casi dos meses después de que la luchadora dijera que no tenía intención de volver a los encordados. Y Rocky Romero está encantado de que siga unida a la Major League Wrestling, donde considera que la de Carolina, Puerto Rico, es el pegamento en muchos sentidos, como señala en In The Weeds quien podría decir lo mismo de sí mismo, pues mantiene juntas a empresas como esta y el CMLL, o AEW y NJPW.

► Rocky Romero alaba a Salina de la Renta

«Salina es increíble. Es genial ver cómo MLW ha cambiado desde la última vez que estuve allí hace unos años. Ella es como el pegamento de todo el espectáculo en muchos aspectos. Es extremadamente creativa y un gran personaje en pantalla. Aporta mucha carisma. Ha sido divertido interactuar y trabajar con ella.

«Estamos haciendo cosas interesantes en MLW. Las cosas que hemos estado haciendo allí han sido realmente buenas y estoy orgulloso de ello y emocionado por One Shot. No he luchado en el Melrose Ballroom en absoluto y estoy emocionado, escuché que es un lugar genial e íntimo. Mi combate con Mascara Dorada, no sé si ustedes vieron el primero en CMLL, pero fue espectacular, y este va a ser un combate increíble en un evento impresionante. Estoy listo para ayudar a llevar a CMLL a los Estados Unidos y destacar en este enfrentamiento«.

► Cartel de MLW One-Shot

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO MLW

Alex Kane (c) vs Matt Cardona

Satoshi Kojima vs. ‘Filthy’ Tom Lawlor (con MSL)

CAMPEONATO PRINCESA DE PRINESAS TJPW

Miyu Yamashita (c) vs Delmi Exo

CAMPEONATO NACIONAL DE PESO ABIERTO MLW

Rickey Shane Page (c) vs Jimmy Lloyd

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO PLUMA MLW

Janai Kai (c) (con Salina de la Renta) vs Maki Itoh

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO MEDIANO MLW Y CAMPEONATO MUNDIAL HISTÓRICO DE PESO WÉLTER MLL

Rocky Romero (c) (con Salina de la Renta) vs.Mascara Dorada

Jacob Fatu vs. Alex Hammerstone

Josh Bishop (con Saint Laurent) vs. Matthew Justice

Salina de la Renta vs. Ichiban

Kevin Blackwood vs. Tony Deppen

Tiara James vs. Notorious Mimi vs. Zayda Steel

