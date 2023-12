Además de hablar de CM Punk, Booker T estuvo haciéndolo de sí mismo también en el episodio más reciente de su podcast, The Hall of Fame, tocando temas que son más personales, como su gusto por Shawn Michaels o qué luchador le encantaba cuando era un niño.

► Booker T alaba a Shawn Michaels

«Fue fenomenal. Siempre creí que era uno de los mejores que jamás calzó unas botas. Siempre dije que era el tipo con el que quería enfrentarme en el ring, pero desde un punto de vista individual, nunca tuve la oportunidad de hacerlo. Siempre pensé que era uno de los mejores en su oficio. Era único, era excepcional. Creo que es un narrador de historias realmente excepcional. Sí, más de lo que la mayoría de la gente realmente aprecia. Todos piensan en su destreza en el ring, pero su habilidad para contar historias era increíble porque eso es lo que a mí me apasiona. Me encanta ver a tipos que realmente pueden construir historias. Cuando estuvo aquí en Houston [WrestleMania 25] contra The Undertaker, ofrecieron la mejor historia que quizás haya visto en la lucha libre, entre dos tipos que eran tan diferentes en tamaño. Pensé: ‘Wow, impecable’. Fue una noche impecable para esos tipos».

► Booker T recuerda a Junkyard Dog

«Sí, para mí fue fácil, amigo. JYD (Junkyard Dog) era mi hombre aquí en Houston. En aquel entonces, no teníamos WWF en Houston. Solo teníamos la lucha libre de Houston y veíamos World Class Wrestling en Dallas. Y, por supuesto, a todos les encantaban los Von Erich. Pero JYD era el único hermano que salía allí y realmente representaba al campeón original de peso completo de América del Norte. Así que para mí, era, ya sabes, Junkyard Dog».