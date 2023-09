¿Ha renovado Deonna Purrazzo con Impact Wrestling?

En febrero del presente año, conocimos que Deonna Purrazzo estaría vinculada contractualmente a IMPACT! Wrestling, cuanto menos, hasta 2024, como consecuencia de una extensión respecto al acuerdo original firmado allá por 2021.

Así que el pasado mes, durante su entrevista con MuscleManMalcolm, Purrazzo fue preguntada acerca de la posibilidad de volver a WWE, casa donde no pudo encontrar el éxito.

« No quiero decir que no, y quiero decir que sí, pero también creo que es un poco cuestión de circunstancias . Estoy en un punto en el que en los últimos tres años he logrado una rehabilitación parcial de mi carrera. He logrado cambiar la percepción que las personas tienen de mí y las conversaciones en las que participo, y he asegurado mi lugar en la historia . Desafortunadamente, mi primera vez en NXT y WWE causaron mucho daño en ese sentido. Para mí, se trata más de ser cautelosa acerca de la situación en la que podría encontrarme o algo así. No quiero descartarlo por completo porque se trata de WWE y, cuando era niña, no conocía otra lucha libre . Mi sueño era convertirme en una Superestrella de WWE, y mi sueño ha evolucionado muchas veces a lo largo de mi carrera, pero creo que al final del día, eso es algo a lo que querré aferrarme y querré decir que sí, pero necesito aprender de mis errores y hacer las cosas de manera diferente en caso de hacerlo».

Y ahora, a septiembre de 2023, con apenas tres meses por delante en su contrato, sabemos que Deonna Purrazzo no ha renovado, según informa Sean Ross Sapp de Fightful.

