Durante los últimos meses, FTR, y más específicamente Dax Harwood, promovieron la posibilidad de un cambio de aires. Y ese cambio pasaba por volver a WWE, dejando atrás AEW, la empresa que les dio todo lo que por calidad llevaban tiempo mereciendo y que no pudieron obtener en McMahonlandia.

¿Creíble? Harwood intentó por todos los medios vendernos que sí, escenificando un descontento con The Elite tras el conflicto entre estos y CM Punk. Aunque el pasado enero, unas declaraciones lo delataran, pues a la postre, predijeron lo que esta semana confirmamos: WWE es otra vez coto privado de Vincent Kennedy McMahon.

Y así, FTR recuperaron el miércoles el Campeonato Mundial de Parejas AEW. Aunque el gran premio fue poder permanecer en la casa Élite.

Ergo, todo resultó ser una historia trazada tanto por FTR como por AEW en pos de hacernos creer que la dupla podría desandar sus pasos. Pero algunos estiman que Dax Harwood y Cash Wheeler sí estimaban realmente cambiar de aires, poniendo una condición a AEW.

The only reason they won I guarantee you is because they threatened that if they didn't win they would walk for wwe

Tuit que tuvo la siguiente réplica seria de Harwood, tras una irónica de Wheeler.

“GIVE US THE BELTS OR WE’RE GOING BACK TO WWE!”



Definitely not “That schedule keeps me away from my wife and daughter too much & AEW will allow us to give back to wrestling.”