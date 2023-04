Shane Taylor avisa a ROH y AEW: “Quiero todo”

Shane Taylor hizo su retorno a ROH esta misma semana para unir fuerzas con The WorkHorsemen en un combate de tercias contra Mark Briscoe y The Lucha Brothers. Su anterior lucha fue en la misma compañía; enfrentó a Silas Young en el programa del 26 de febrero. No ha estado muy activo últimamente pero tiene grandes planes para esta nueva aventura en el cuadrilátero del honor. Hablando recientemente en UnSKripted, Notorious avisaba de que quiere ganar todos los títulos.

> Shane Taylor quiere todos los títulos de ROH

“Quiero todos los campeonatos. Quiero todo. Mis objetivos principales en Ring of Honor son recuperar el campeonato de tríos que no perdí, que mi equipo perdió, y eso depende de mí, como capitán. Pero yo quiero la revancha. Quiero mi revancha por el título de TV que nunca obtuve, y también quiero mi oportunidad en el campeonato mundial. Primero tengo muchos asuntos de los que ocuparme en ROH, pero una vez que haga todo eso, todos los chicos de AEW entenderán mejor que soy el más malo de todos los tiempos y vengo por lo que es mío“.

Es interesante apuntar que Shane Taylor fue Campeón Mundial de la Televisión ROH durante 218 días en 2019 así como también Campeón Mundial de Tríos ROH durante 295 días junto a Kaun y Moses en 2021. Conoce perfectamente el sabor del oro y quiere volver a probarlo. Así que veremos cómo le va de ahora en adelante y si es en este nuevo capítulo de la historia de la compañía cuando logra convertirse en Campeón Mundial ROH ganando un título en actualmente tiene Claudio Castagnoli.

¿Qué te parece hasta ahora el renacimiento de ROH?