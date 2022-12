Considerado tiempo atrás el hombre indispensable en WWE a la hora de que la maquinaria de esta empresa no se detuviera, hoy Vince McMahon es visto como poco menos que una vieja piedra en el zapato que se resiste a irse.

Así lo imaginamos desde que esta semana, el Wall Street Journal revelara que el veterano promotor guarda intenciones de volver a sus funciones ahora repartidas entre Stephanie McMahon y Triple H, pese a afrontar nuevas demandas y la sombra de sus escándalos sexuales recientes.

Y se destila a de los reportes que conocemos que Vincent Kennedy McMahon no sería muy bien recibido, ni por los estratos más altos ni por los más bajos. Todo, cuando el otrora «Chairman» controla la mayoría de voto en el consejo de administración de la compañía.

Tema de la semana en la actualidad luchística estadounidense, ante los micrófonos de la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio, y luego de estimar la posibilidad de un Vince McMahon de vuelta a las andadas como «bastante seria», Dave Meltzer analiza el contexto de una intrincada situación.

«Vince quiere volver. Es el accionista mayoritario. Posee la mayor parte de poder de voto. No posee el 50 por ciento de las acciones, pero posee probablemente cerca del 80% del poder de voto. Si fuera una compañía privada, podría volver mañana. Pero por ser una compañía pública, el consejo directivo tiene que tomar decisiones, su trabajo es mirar por la compañía, y probablemente crean que un Vince de regreso no sería lo mejor.

«Por ser alegaciones públicas, si volviera sin duda habría problemas con los patrocinadores, incluso quizás con FOX y USA [Network]… Sería un riesgo muy muy alto.

«Otra clave de la historia es el hecho de que por querer volver, la compañía no pueda venderse. No se puede vender. Porque si se vende, no tendría poder de voto. Si se vende, nunca podría volver. Y obviamente, mientras quiera volver, no venderá la compañía. Y puede hacerlo, porque al poseer el 50% de voto en las acciones, puede bloquear cualquier venta que Nick Khan o cualquiera quiera hacer. Cualquier discusión que haya sobre venderla no pueda darse hasta que Vince diga: ‘No voy a volver’. Y mientras Vince tenga esta actitud, no van a poder venderla.

«Habría una gran sacudida dentro de la empresa si volviera. Pero es Vince, y quizás lo haga. Dejémoslo en que sin duda lo intentará. Per se, que esté intentando volver ya es una gran, gran historia».