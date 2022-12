Chris Jericho desmiente rumores sobre su salario en NJPW

Dave Meltzer del Wrestling Observer informó recientemente que Sasha Banks podría terminar ganando más dinero que Chris Jericho en NJPW, ahora que parece que la llegada de The Boss al Japón parece inminnente. Sin duda esto sorprendió a los fanáticos por una buena razón, considerando el bagaje que cada uno traía sobre la mesa al momento de firmar con dicha empresa.

Chris Jericho es, sin duda, uno de los nombres más importantes de la lucha libre profesional, cuya carrera abarca más de tres décadas. Jericho tampoco tiene miedo de decir lo que piensa sobre asuntos con los que no está de acuerdo. Por eso, luego de que vio lo dicho por Dave Meltzer, decidió pronunciarse negándolo categóricamente. «The Ocho» recurrió a su cuenta de Twitter para aclarar que se le pagaba según el evento en NJPW y ganaba más dinero con cada evento que con la mayoría de los combates de WrestleMania.

For the record, the money I reportedly made during my run with @njpw1972 from 2018-2020 online currently is completely wrong. I never had a flat per appearance deal, I was paid according to the event. And I made more per event than I did for MOST of my Wrestlemania matches.

— Chris Jericho (@IAmJericho) December 16, 2022