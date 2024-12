Dave Meltzer espera que Mercedes Moné gane en Wrestle Dynasty

El reconocido analista de lucha libre, Dave Meltzer, ve a Mercedes Moné como la gran favorita para su combate en Wrestle Dynasty el próximo mes.

En su más reciente participación en Wrestling Observer Radio, Meltzer destacó que Moné había enviado una promoción especial para el evento Uprising de RevPro, la cual fue transmitida tras la exitosa defensa del Campeonato Femenino Británico Indiscutible de Mina Shirakawa ante Dani Luna el pasado fin de semana. Para Meltzer, este detalle refuerza las probabilidades de que Moné salga victoriosa.

«Creo que la mayoría de la gente espera que Mercedes gane, y tal vez el hecho de que ella haya enviado el video y lo hayan reproducido en el show de ayer probablemente sea una sugerencia aún más fuerte de lo que sucederá«, comentó Meltzer.

Además, señaló lo interesante que sería ver a Moné participando en un evento de RevPro, considerando que su nivel salarial está muy por encima de lo que esta promoción puede ofrecer. “Si lo está haciendo, es porque es algo que ella quiere hacer”, agregó.

► Mercedes Moné pondrá en juego el Campeonato NJPW Strong en wrestle Dynasty

Actualmente, Moné ostenta el Campeonato Femenino de AEW TBS y el Campeonato Femenino Strong de NJPW, pero busca sumar un tercer título a su colección. En Wrestle Dynasty, enfrentará a Mina Shirakawa, poniendo en juego el Campeonato Femenino Strong, mientras que Shirakawa defenderá el Campeonato Femenino Británico Indiscutible de RevPro.

Aunque el Campeonato TBS de Moné no estará en riesgo, garantizando que saldrá del evento con al menos un cinturón, el reto para Shirakawa no será fácil. La luchadora japonesa llega al combate tras quedarse a las puertas de conquistar el Campeonato Mundial Femenino de AEW hace dos semanas, cuando cayó ante Mariah May.

Con esta batalla, Moné sigue cimentando su legado como una de las grandes estrellas internacionales de la lucha libre, en un momento que promete ser clave para su carrera.