Mercedes Moné retuvo el Campeonato TBS en un intenso combate ante Anna May.

El Campeonato TBS se puso una vez más en juego, donde Mercedes Moné se enfrentó a una peligrosa Anna Jay, quien está buscando mejorar su camino en AEW.

La ucha comenzó rápido con Moné intentando rendir a su rival, pero Jay respondió con movimientos rápidos, pero nuevamente Mercedes volvió tomar el control del combate.

El combate fue frenético desde el principio, con ambas luchadoras intercambiando el control en cuestión de segundos, dejando poco margen para tomar un respiro.

Mercedes Moné beats Anna Jay in a super entertaining Dynamite opener!

That was easily a Top-3 Anna Jay singles match ever.

MERCEDES IS TOO GOOD.pic.twitter.com/BpBNYtJtwd

— Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) December 19, 2024