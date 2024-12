Mercedes Moné: «Soy más rica que nunca, estúpidos»

«The CEO» Mercedes Moné está acostumbrada a lidiar con las críticas. Sin ir más lejos, hace unos días abordaba así que Mariah May, la Campeona Mundial de AEW, pusiera en duda su intención de ayudar a la división femenina: «¡Ya estoy acostumbrada a esto! No es como si no hubiera visto esta película antes. Si pasara mi tiempo respondiendo a cada pequeño comentario o mirada incómoda, ¡no me quedaría tiempo para mi fabulosa vida de CEO! Todo el mundo quiere hablar de mí, tuitear sobre mí y subirse al Moné Express. ¡Es halagador, en serio!».

► Mejor que nunca

Curiosamente, en ocasiones sí que «pasa su tiempo respondiendo a cada pequeño comentario» ya que eso mismo hizo la Campeona TBS de la casa Élite y la Campeona STRONG de NJPW en una reciente transmisión en Instagram Live cuando un usuario dijo que se había «rebajado»:

«Acabo de ver a alguien decir: ‘Ese downgrade tiene que estudiarse.’ Perra. Soy más rica de lo que jamás he sido, dando las mejores luchas de mi vida, así que cállate la p… Odio a la gente estúpida. Odio a la gente estúpida. Estoy viviendo mi mejor vida, la mejor vida de todas. Es una mejora, bebé. Avancé, no retrocedí. Es el mejor sentimiento del mundo estar rico en espíritu, rico en tu cuenta bancaria y rico en la vida. Es lo mejor.»

Siempre volvemos a WWE, pero es que en el caso de la ex Sasha Banks es imposible no hacerlo. Y nuevamente hay que mencionar que debemos dejar a un lado la comparación entre las dos promotoras porque no tiene ningún sentido. Dicho esto, es indudable la buena situación en la que está la luchadora, actriz, empesaria… Laboral, financiera, popularmente… ¿Cómo estás viendo hasta ahora la trayectoria de la ex «The Boss» en All Elite Wrestling?

she’s NEVER going back if she can help it omg 😭😭😭😭 pic.twitter.com/ylzgKwvYF0 — El♱ (minion #3136010) (@EL3DOLO) December 18, 2024