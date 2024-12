Triple H vs. Vince McMahon: ganadores y perdedores del nuevo régimen

Tan rápido sucedió que estamos a no menos de un año de Triple H al mando absoluto de la WWE. Y si bien seguramente acabemos considerando esta etapa como tan solo el primer acto del múltiple veces Campeón Mundial como el orquestador de la gran W, en este tiempo hemos podido sacar varias conclusiones y grandes momentos. Nos hemos percatado de aquello de lo cual el hombre quiso distanciarse en contraste con la visión de su predecesor, Vince McMahon. Y uno de los puntos más fuertes en este sentido es la apreciación de ciertos talentos.

Usando eso como base, procederemos a hacer un detallado análisis nombre por nombre de aquellos luchadores que más aireados salieron por la llegada de Triple H al poder y los que, por el contrario, han ido decayendo en su protagonismo desde entonces. Sin más preámbulos, ¡vayamos a ello!

► Ganadores y perdedores del nuevo régimen

GUNTHER | GANÓ

Cierto o no, mucho se habló de que Gunther no tenía un futuro brillante ni mucho menos en la WWE de Vince McMahon. El breve periodo que el austríaco coincidió con el Chairman no nos permitió dejar traslucir realmente las intenciones que habían para con el ex Walter, pero reportes hasta se aventuraron a indicar que éste podía regresar nuevamente a NXT después de que McMahon quedase insatisfecho con su trabajo.

Rey Mysterio | PERDIÓ

Desde que luchara contra su hijo Dominik en WrestleMania 39, el protagonismo que Rey Mysterio ha tenido en WWE ha sido prácticamente nulo. El manejo del LWO ha dejado muchísimo que desear desde su concepción y en el medio quedó varado un Mysterio al que sin lugar a dudas le quedó chico un lugar tan bajo en el cartel, al ser una de las más grandes estrellas del roster actual. No es como que McMahon le diese posiciones estelares de forma permanente, pero ocasionalmente sí le cedía rivalidades de importancia, algo en lo que Triple H está dejando mucho que desear.

Rhea Ripley | GANÓ

Rhea Ripley. Bueno, he aquí una de las personas que más provecho pudo sacar con el cambio de administración. Triple H ya la había apuntado como una de las caras visibles de su NXT, suerte que no corrió cuando McMahon la hizo andar «en la pecera grande con los peces grandes». Un pobre trato creativo llamaba a pensar que poco iba a suceder en el futuro de la australiana… Hasta que llegó el gran salvador y cambió todo.

The Miz | PERDIÓ

Empecemos aseverando que los mejores años de The Miz atrás quedaron incluso antes de que McMahon hiciera las valijas. Ya en las últimas del ex Presidente distaba de figurar en un ranking elevado en las listas internas de chicos top, pero no olvidemos que, por más que hubiese grandes huecos entre el punto a y el punto b, McMahon siempre volvía al Miz como un heel comodín. Sin ir más lejos, en pandemia decidió darle un segundo reinado mundial. Algo indispensable bajo las órdenes de «The Game».

Jey Uso | GANÓ

Uno de los grandes triunfos creativos de Triple H en WWE ha sido The Bloodline. Una historia que venía por buena ruta pero que no ofrecía nada fuera de lo ordinario. En cuanto Paul Levesque pudo meter mano, las cosas cambiaron, en parte por su influencia y en parte por su capacidad de delegar, apareciendo Paul Heyman y Roman Reigns en escena a la hora de estructurar la storyline. Pero quien más sorprendió de todo este asunto fue Jey Uso. Antes, apenas podíamos distinguirlo de su hermano Jimmy, hoy es un talento top indiscutido.

Bobby Lashley | PERDIÓ

Acaso el nombre que más padeció la salida de McMahon, al punto de pasar de Campeón Mundial y una especie de «Brock Lesnar a tiempo completo» a terminarse yendo por la puerta trasera. Debido a su físico privilegiado, McMahon siempre tuvo un aprecio desmesurado por aquel al hacía llamar «El Todopoderoso», y en concordancia así fue «bookeado» durante un año y monedas. Triple H no solo le bajó el precio, sino que directamente lo hizo desaparecer de escena hasta que finalmente se fue de la compañía para emigar a AEW.

LA Knight | GANÓ

LA Knight no quiere ni hablar de Max Dupri. Literalmente, cual Cody Rhodes en el pasado (que exigió una cláusula donde ni siquiera se mencionara a Stardust en su regreso de 2022), el ex Campeón de los Estados Unidos pide obviar el tema cuando traen a colación su pasado como el mánager de los Maximum Male Models. Lo único que se atreve a decir al respecto es que él y McMahon estaban muy lejos de entenderse. Incluso prefirió salirse antes que continuar con el personaje. Su realidad es muy distinta en la actualidad.

Austin Theory | PERDIÓ

No podemos comprobarlo, pero estamos seguros de que si hoy por hoy McMahon mirase un episodio de SmackDown, se jalaría de los pelos al ver qué fue de Austin Theory en su (ex) empresa; el mismo Austin Theory que él mismo se cercionó de que tuviera todas las herramientas para triunfar como una de las máximas estrellas de su futura WWE, aliándose en televisión junto a él mismo luego de años sin aparecer. ¿Lo más destacado de Theory con HHH? Un canjeo fallido de su MitB… por el título de EU.

Liv Morgan | GANÓ

Apreciar a Liv Morgan en nuestras pantallas es automáticamente preguntarnos cómo se le pasó a Vince McMahon la necesidad de apostar por ella mucho antes. Bella, atlética y muy buena en el micrófono, odiosa cuando lo quiere y apoyada por la audiencia cuando le toca desenvolverse como chica buena, realmente hay pocas cosas que la Campeona Femenil de WWE no pueda hacer.

Street Profits | PERDIERON

Si hay un talón de Aquiles que McMahon y Levesque comparten en su juego, es la división por parejas. Alguna semejanza había de existir, siendo que Levesque aprendió de su yerno el arte de programar. Como estudiante de la vieja escuela, extraña un poco que «Hunter» no haya reconocido que una buena división de duplas puede hacer la diferencia, como lo hicieron los Rock n’ Roll y los Midnight Express en el pasado, por dar un ejemplo. Los Street Profits han sido solo uno de los perjudicados por asociación. No es como que estuvieran en la alta consideración anteriormente, pero su carrera ha estado estancada y poco se esfuerza el nuevo régimen por cambiar esa realidad.

Damian Priest | GANÓ

Damian Priest es uno de esos talentos que, a lo mejor, sin un buen empuje no hubiese sido capaz de sobresalir como lo está haciendo. A nuestro modo de ver, Triple H tuvo un enorme peso en su éxito, pues no han sido pocos los huecos que el de origen puertorriqueño presentó antes de consolidarse. Y es alguien por el cual la antigüa administración no parecía tener un gran aprecio, más allá de la oportunidad de poder trabajar con Edge y Rhea Ripley, a pedido expreso del primero. Hoy, cuenta con un título mundial en su palmarés y va a por más.

Otis | PERDIÓ

¿Cómo hacemos para recordar que Otis estuvo solo a un paso de ganar el Campeonato de la WWE y no pensar en lo alocado que eso suena? Veamos, pongamos las cosas en orden. Porque su decadencia no empezó con el propio Triple H, eso hay que reconocerlo. Dicho esto, sus altos más altos (que fueron envidiables) surgieron cuando alguien de apellido McMahon daba las órdenes, y en 2024 (a días del 2025), esos altos quedan a años luz de lo que podemos considerar posible. Lo sentimos, grandulón.

Sami Zayn | GANÓ

La carrera de Sami Zayn en WWE ha sido un constante sube y baja, una montaña rusa de éxitos y fracasos. En NXT tocó la gloria, en Raw se ganó pronto un lugar especial en el corazón del público pero no en el de quien realmente movía las fichas del ajedrez. No al menos hasta que encontró el personaje adecuado, el Sami paranóico. «Sami Uso», sin embargo, representó su pico de popularidad, ya con cambio de jefe. Mucha agua corrió desde ese momento y su impacto ha disminuido bastante, pero sigue siendo un talento especial para Triple H y basta ver cualquier Monday Night Raw para comprobarlo.

Pete Dunne | PERDIÓ

Pete Dunne es otro caso sorpresivo. Cualquiera diría que era un «chico Paul Levesque» debido a su historia en NXT y NXT UK. Bajo la NXT 1.0 brindó luchas que revolucionaron el mundo de la lucha libre, o sino échenle un vistazo a cualquiera de sus contiendas contra Tyler Bate en los TakeOver. Sin embargo, Dunne ha fallado a la hora de causar sensación en el main roster, y si en algún momento se acercó un poco a eso, resultó que fue más como el Butch de The Brawling Brutes que en su versión actual.

Dominik Mysterio | GANÓ

Qué decir de Dominik Mysterio que no esté ya dicho. Aquel que se haya arriesgado a creer que el mismo Dominik que hizo su debut en SummerSlam 2019 o que ganó el Campeonato de Parejas junto a su padre llegaría a ser el Dominik Mysterio de 2024, realmente podría llamarse un visionario. Y entre un Dominik y el otro se interpuso una sola cosa: Judgment Day. Todo el crédito debe recaer en Triple H. Y punto final.

Natalya | PERDIÓ

¿Qué ha sido de Natalya Neidhart en los últimos años? Brillar por ausencia es lo mejor que se nos ocurre. Ya sea que haya ganado un papel mayor tras bambalinas o alguna cuestión similar, lo desconocemos. Lo único que sabemos es de su falta de oportunidades en televisión, aún tratándose de una luchadora con muchísima experiencia, acaso la más veterana de todo el elenco. McMahon jamás la tuvo allá arriba, pero podemos decir que al menos le daba mucho más uso. ¿Hay algún motivo extra que no sabemos? Puede ser. Pero ante el desconocimiento…

Finn Bálor | GANÓ

Finn Bálor fue el primer Campeón Universal de la WWE. Debió dejarlo vacante al día siguiente. Nunca más lo ganó. Sin embargo, si hubo un momento en el cual se aproximó más hacia la órbita del oro, es ahora. Líder del nuevo Judgement Day y líder de los vestuarios detrás de escena, es un talento que cuenta con mucho peso en la WWE actual. Pensar que la salida fue una posibilidad para él en algún momento hace unos años, cuando prefirió bajar a NXT antes que permanecer en el main roster. Cómo cambian algunas cosas…