El título femenil de RevPro se defenderá en Wrestle Dynasty

El pasado fin de semana, Mina Shirakawa se presentó por sorpresa en NJPW Strong Style Evolved 2024. Y aunque su mera presencia ya es motivo de alegría, la nipona no lo hizo por amor al arte, sino para proponer a Mercedes Moné un combate por su Campeonato Femenil NJPW STRONG para Wrestle Dynasty.

Moné, quien acababa de retener la corona ante Hazuki en un gran duelo, accedió a la propuesta, aunque seguidamente lanzó otra: que Shirakawa pusiera sobre la mesa en el mismo encuentro su Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro. Doble reto acordado por ambas, aunque antes debíamos esperar a los sucedido ayer en Uprising 2024.

Porque allí, Shirakawa tuvo importante compromiso titular contra Dani Luna, pero finalmente, «The Venus» pudo conservar in extremis su estatus. Así que una vez concluido, Moné apareció vía vídeo pregrabado para confirmar la lucha en Wrestle Dynasty por ambos campeonatos. Eso sí, instantes después, Cut Throat Collective dejaron claras sus intenciones de conquistar la corona de Shirakawa.

The CEO Mercedes Mone has called out Mina Shirakawa for Wrestle Dynasty.



