Darby Allin: «Por Cody Rhodes es que estoy en AEW»

Durante el episodio del 14 de febrero de AEW Dynamite, Darby Allin buscó venganza contra The Young Bucks por su ataque a él y a Sting una semana antes, cuando ambos ganaron el Campeonato Mundial de Parejas. En su promo, hizo referencia a Cody Rhodes diciendo que fue quien confió en él mientras que Nicholas y Matthew Jackson estaban demasiado ocupados apoyando a gente como Brandon Cutler. Recientemente, le preguntaron en Digital Spy acerca de ese recuerdo del ahora luchador de WWE.

► Darby Allin de Cody Rhodes

«Eso es fácil porque él es la razón por la que estoy en AEW. Piensa en mi debut, luché contra él en Fighter Fest y tuvimos un empate de 20 minutos. Para que él tomara una oportunidad en mí tan temprano… Todavía era relativamente desconocido, nunca fui realmente el protagonista en la escena independiente. Él lo hizo. Tienes que dar respeto donde se merece.

«Siento firmemente honrar cómo llegué aquí porque nunca pensé que llegaría. Rogué por trabajos, no formaba parte del pequeño ‘grupo de California’. Tuve que sentarme y ver todas estas conferencias de prensa y ver a toda esta gente que no tenía negocio estar en televisión nacional, estar en televisión nacional. Mientras tanto, sabía exactamente de lo que era capaz si se me daba la oportunidad. Avanza rápidamente todos estos años después y ahora mírame.»

«Mi mayor problema es cuando la gente intenta ignorar la historia de las cosas como si algo nunca hubiera sucedido. Estoy como, no somos estúpidos, vamos.»

Cabe recordarse también que Rhodes fue el luchador a quien Allin derrotó para ganar su primer Campeonato TNT.