Jimmy Hart revela qué grupo manejaría si regresara a WWE

Recientemente, uno de los mejores managers de todo los tiempos, Jimmy Hart, quien en WWE manejó a The Honky Tonk Man, Bret Hart y con quien hizo una icónica dupla, Hulk Hogan, fue entrevistado por Bill Appter para Sports Keeda Wrestling, y allí Hart reveló que tiene en mente a un equipo actual por si algún día regresa como manager a WWE. Estas fueron sus palabras:

«Siempre fui el tipo al que le gustan las luchas por equipo. La Fundación Hart. Tenía a Los Nasty Boys. Tenía a Terremoto y Tifón. Terry y Dory Funk. Honky Tonk Man y Greg Valentine como Rhythm and Blues. Los Hermanos Rougeau. La lista sigue y sigue. Pero hay un equipo al que me gustaría manejar si volviera. Me gustan The Creed Brothers, pero elegiría a Pretty Deadly.



► ¿Volverá Jimmy Hart como manager a WWE en 2024?

«Encajan con mi personaje porque se tiran, son locos. ¡’¡Whoa, whoa, no me puedes golpear!’ ¡Son golpeados todas las semanas, pero aun así se levantan de inmediato, y la gente realmente los odia, y yo amo a esos tipos.

«Hay algo en ellos que realmente amo. Toda mi vida, todo lo que hice fue a un ritmo rápido. Nunca me gustó lo oscuro, lúgubre, ‘Mañana, el mundo va a terminar.’ Eso nunca fue para mí. Siempre fue, ‘¡Hey, bebé! ¿Qué pasa? ¡Esto es hermoso!'»