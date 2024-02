Aron Stevens: «Cody Rhodes siempre tuvo voluntad»

Damian Sandow y Cody Rhodes se unieron durante una época en WWE como el Team Rhodes Scholars. Mediado 2023, el ahora luchador de la NWA recordaba aquellos momentos:

«Cody lo mencionó, y yo diré lo mismo en cuanto a los negocios: fuimos los mejores socios que pudimos ser en términos de ‘¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Tenemos que ser los Midnight Express?’ Porque en esencia, y siempre bromeamos con esto, eso éramos.Éramos los heels que recibían golpes, que generaban el calor del público. Ese era nuestro papel».

#OnThisDayInWWE 10 years ago on #WWERaw:

Team Rhodes Scholars give an intellectual version of the New Age Outlaws’ iconic introduction

“Oh you were not aware of this? Your posterior better contact someone at once!”@AronsThoughts @CodyRhodes @BrianRDJames pic.twitter.com/0aZFRsqVRo

— On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) March 11, 2023