Aron Stevens: «Damien Mizdow fue algo orgánico»

Actualmente, Aron Stevens es el mánager de los Campeones Mundiales de Parejas de la NWA, Blunt Force Trauma (Damage y Carnage), y se le puede ver regularmente todos los martes en NWA Powerrr. Pero hoy nos acordamos de sus tiempos en la WWE, los cuales terminaron, en su segunda etapa en la compañía, en 2016, cuando fue despedido para sorpresa de todo el mundo pues aún habiendo quedado atrás su mayor época de popularidad todavía era una Superestrella reconocida.

► Aron Stevens de Damien Mizdow

Concretamente, atendemos a su alianza con The Miz cuando el entonces Damien Sandow se convirtió en Damien Mizdow, una suerte de imitador del «Awesome One» que enamoró a la fanaticada como un personaje realmente divertido que no solo copiaba los movimientos al exCampeón WWE sino que también se hacía a sí mismo sufrir los ataques que este recibía de sus oponentes. Hablando recientemente con Chris Van Vliet, Aron Stevens daba un repaso a aquella época de su carrera:

«Creo que Mizdow no habría existido sin Miz. Si no tuviera un sujeto sobre el cual basar mi sátira, no habría tenido esa oportunidad. Por lo tanto, es un testimonio del timing que Miz y yo teníamos. Miz y yo, sabes, digo que somos amigos. Aunque en realidad no hemos hablado mucho ni nada por el estilo. Pero si nos viéramos, sería genial.

«Nos conocimos en OVW y todo eso, y allí es donde tuvimos esa sincronización porque eso es todo lo que había. Miz hacía su cosa y luego me permitía hacer la mía. Y cuando empezamos, él fue muy, muy amable al respecto. Nuestros mejores momentos no se discutían. Realmente, no lo eran, nunca hablamos de ellos. Surgieron de forma natural«.