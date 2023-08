Aron Stevens: «La oficina de WWE iba contra mí»

Aron Stevens trabajó durante varios años como Damien Sandow en WWE, alcanzando notables cotas de popularidad, pero acabó siendo despedido sin pena ni gloria. Durante una reciente entrevista en el pódcast Wrestling Perspective, el ahora luchador de la NWA estuvo recordando los tiempos previos a su partida.

► Aron Stevens recuerda la WWE

«Es curioso, fue un momento interesante en mi vida. Realmente no tenía ningún deseo de [luchar], pero [IMPACT] se puso en contacto conmigo poco después de haber dejado WWE. Había recibido bastante atención de los medios, al dejar WWE, mucho más de lo que pensaba, lo cual fue muy halagador. No estaba en el mejor estado mental en términos de mi relación con la industria de la lucha; no quiero sonar resentido porque no lo estoy, de verdad no lo estoy. Pero si observas desde una perspectiva creativa lo que WWE estaba haciendo conmigo y lo que sentía que debería estar logrando en términos de oportunidades, basado únicamente en la respuesta que estaba recibiendo de los fanáticos«.

#OnThisDayInWWE 10 years ago on #SmackDown:@TheRock turns the tables on Damien Sandow and asks him a question Sandow regrets getting it right, though…@AronsThoughts @CodyRhodes @bfg728 pic.twitter.com/3kXuCXoDQL — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) January 11, 2023

Así como también el momento en que el WWE Universe cantaba su nombre pero en la oficina no querían escucharlo.

«Hace un par de semanas, estuve en una sesión de autógrafos, y uno de los organizadores me dijo algo así como: ‘Oye, tengo que contarte algo; un amigo mío trabajaba en WWE y estuvo allí cuando tú estabas’. Supe de inmediato de quién hablaba. Ellos recibían informes de los eventos locales y en esos informes se listaban las ovaciones más grandes de la noche; me dijo: ‘Tú estabas justo ahí; era [John] Cena y tú’. Luego llegó a un punto en el que llevaban ese informe de regreso a ciertas personas en la oficina, a las que no nombraré porque no soy de ese tipo de personas que señalan nombres y critican a otros. Y dijeron: ‘Mejor ni mencionen su nombre más’. Así es como me distanciaron de cualquier oportunidad.

«No querían oír mi nombre, pero aún así me mantenían en la carretera por lo que sea. Todo está bien; esa es la industria del entretenimiento, no es ballet, no todo es justo, y así es la vida. Pero como artista, solo pensaba: ¿qué más tengo que hacer? Porque estaba haciendo que el lugar explotara de emoción. Así que quedé con un sabor amargo en la boca, y luego tuve la oportunidad en IMPACT Wrestling, y muchos de mis amigos estaban allí. Así que pude ir y ser creativo y demás. Pero luego, en última instancia, hubo un cambio administrativo, y tuve que mirarme en el espejo, y después de eso, dejé la lucha libre».