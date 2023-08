Razón de que LA Knight no fuera Campeón Mundial TNA

«Sí, uno de los mejores haciendo promos de todos los tiempos. Y eso no resta nada a su habilidad en el ring. Tiene la capacidad de nivel de evento principal en el cuadrilátero. Pero todos sabemos que si puedes hablar y caminar, eso te lleva a otro nivel. Es genial verlo alcanzar eso ahora. Sabes, lo contratamos, estábamos preparándolo para que fuera Campeón Peso Completo de la NWA. […] Una vez que Aldis estuviera listo para dejar el título, estaba claro que iría directamente a él […]«. LA Knight pudo haber sido Campeón Mundial de Peso Completo NWA.

► LA Knight no fue Campeón Mundial TNA

Y de la misma manera también Campeón Mundial de Peso Completo TNA. Cabe mencionarse que hablamos de la época antes de que pasara a ser IMPACT, pues en realidad sí fue Campeón Mundial Impact de 2017 a 2018; también Campeón Mundial de Parejas Impact. E igualmente en la etapa anterior de la empresa fue Campeón King of the Mountain TNA. Pero nunca monarca máximo, como recuerda Billy Corgan con Chris Van Vliet. El ahora presidente de la National Wrestling Alliance explica que eso se debió a que TNA buscaba un campeón más grande.

«Creo que algo a lo que las personas podrían señalar, desde un punto de vista de planificación (booking) —nuevamente, esta no era mi perspectiva, lo escuché en la oficina—, fue el tamaño«.

LA Knight mide 1,85 m y pesa 104 kg, no es un mal tamaño; en realidad, ¿cuál lo es? Cualquiera pensaría que no tiene sentido que ese sea el motivo de que nunca ganara el título mundial. No obstante, si echamos un vistazo a las lista de Campeones Mundiales de Peso Completo TNA vemos que el único que se ajustaría a él en ese sentido es Ethan Carter III, y en este caso habría que señalar que durante aquellos tiempos este logró crear un personaje mucho más potente, hasta el punto de que WWE lo quiso de vuelta.

También los hubo más pequeños, como Chris Sabin, Eddie Edwards o Eric Young pero los tres tenían una historia mucho más grande en TNA. Por no hablar de quienes ya son más grandes como Bobby Lashley, Drew McIntyre o Nick Aldis. O de grandes nombres de todos los tiempos como AJ Styles, Kurt Angle o Sting. Curiosamente, aún sin entender que ese fuera el motivo, todos los que ganaron el Campeonato Mundial de Peso Completo TNA tenían algo por encima de LA Knight, quien entonces era conocido como Eli Drake.