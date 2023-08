Big E: «Hemos estado presionando por Xavier Woods»

«Está por llegar. Ya sabes, está a punto de suceder. Es solo cuestión de tiempo, ¿sabes? Llevo fuera casi 12 semanas y Xavier Woods ha estado destacando como competidor individual. Creo que mucha gente no se da cuenta de lo talentoso que es. Y, ya sabes, él está ahí demostrándolo cada semana. Así que es solo cuestión de tiempo para que Xavier Woods le arrebate el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE a Seth Rollins». Esto decía Kofi Kingston en junio, antes de volver junto a The New Day a WWE RAW.

► El deseo de Big E para Xavier Woods

Mientras rivalizan con The Viking Raiders, ambos avisaron de que quieren recuperar el oro de parejas, no obstante, continuando con aquellas palabras de The Jamaican Sensation, ahora es Big E quien expresa su deseo de que Xavier Woods logre el título máximo individual como hicieron ellos; Kingston fue Campeón WWE durante 180 en 2019 y E durante 110 de 2021 a 2022. El fortachón, que sigue recuperándose de su grave lesión en el cuello, habla de ello en su reciente aparición en Ten Count.

«Es algo que, obviamente, él tiene un gran talento y es algo que hemos estado impulsando. Es un tipo que la gente sabe lo talentoso que es, pero aún siento en muchos sentidos que es uno de los chicos más subestimados en el elenco. Sigue siendo increíble y realmente digno y merecedor.

«Siempre quiero lo mejor para ambos compañeros. Woods es definitivamente alguien a quien me encantaría ver tener una oportunidad real por un título individual. Sé que ha estado hablando del Título Intercontinental últimamente, y partir de ahí. Me encantaría verlo como Campeón Mundial. Él se lo merece«.

Cabe mencionarse que el último King of the Ring no está interesado únicamente en el Campeonato Mundial ya que recientemente comentaba que si gana el Campeonato Intercontinental le gustaría recuperar la correa blanca. La verdad es que Xavier Woods tiene una gran carrera como WWE Superstar, durante la cual ha sido cinco veces Campeón de Parejas SmackDown, cuatro veces Campeón de Parejas Raw, Campeón de Parejas NXT y Campeón de Parejas FCW, pero el éxito en solitario nunca lo ha correspondido.